慣竊侵入公寓頂加竟直接「入住」 鄰居察覺報警活逮

林男入侵時被拍下的畫面。（記者邱俊福翻攝）

2025/09/04 08:59

〔記者邱俊福／台北報導〕四處為家的林姓慣竊，上月6日侵入台北市信義區1棟舊公寓大樓後，發現5樓頂加無人居住，不僅下手竊走漫畫書、玩具等物品，還大膽直接「入住」，幸返家鄰居察覺異狀，調閱監視器發現有陌生人入侵，立即向轄區北市警信義分局福德街派出所報案，警方派員到場，當場將林男活逮，依加重竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方表示，43歲林男，長期以行竊維生，居無定所；上月6日下午4時許，行經北市忠孝東路五段的1棟舊公寓大樓時，見1樓大門未關趁隙進入，邊走邊找尋下手目標的同時，發現3到4樓梯間鐵門縫隙過大，伸手開門輕鬆闖入，意外發現4樓及5樓頂加疑似是空屋無人居住，便將其當作暫居處所。

由於該4樓及5樓頂屋主長期旅居國外，房屋平日均交由姪女代管，並未出租給房客，單純閒置做儲藏室使用，平時並不會有人進出，因此當日晚間7時許，鄰居下班返家時，察覺樓梯間鐵門被打開，便是透過私人裝設的監視器查看，確認有陌生男子進入後遲遲未出來，馬上趕緊打電話給屋主姪女，並撥打110報警。

警方獲報後，迅速派員趕赴現場，在屋主姪女陪同下逐層逐間檢查，雖屋內林男可能聽到有人上樓，藏匿在5樓頂加的暗處角落，仍被聽到聲響的警員當場逮人，並查扣所竊取的漫畫書、耳溫槍、遊戲機及包包等贓證物；林男到案後辯稱因「沒有地方住」需要地方休息，才會暫時「借住別人家」，警詢後依法移送檢方偵辦。

警方於5樓頂加角落逮捕林男。（記者邱俊福翻攝）

警方查扣漫畫書、耳溫槍、遊戲機及包包等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

