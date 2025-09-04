男拿100萬作錢母未生財反被吞 宮主挨告判刑

台中郭姓男子交付100萬元給鄭姓宮主協助「作錢母」，沒想到法事結束鄭男卻不歸還，還辯稱是簽賭金，法官依侵占罪判處1年2月徒刑。 （記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中鄭姓男子是一間宮廟的主事兼乩身，前年8月向一名郭姓信徒表示，要幫他「做錢母」增加運勢，郭男不疑有他交付100萬給鄭男，原答應做完法事2星期後歸還，沒想到卻遲不歸還，郭男提告要鄭還錢，鄭卻稱是簽賭金，台中地院審理，法官從兩人對話，認定是鄭男惡意私吞，依侵占罪判處1年2月徒刑，可上訴。

判決指出，鄭男是台中一間宮廟的主事兼乩身，得知郭姓男子從2023年6月起多次捐錢給宮廟後，告知可以透過「做錢母」來增加財運和運勢，鄭男告知押100萬元在神明那邊，等2個禮拜後拿回去，一部分放在銀行、3600元買東西給長輩吃、3600元拿去捐款，這樣就可以帶來財運。

郭男信以為真，2023年8月22日、25日，分兩次到宮廟內各交付50萬元、合計100萬元給鄭男，原本告知會在2個禮拜後的9月4日全額歸還，但後來又說因農曆7月不能做，所以要延到農曆8月2日（即2023年9月16日）施作法事及取回款項，當天鄭男確實有幫忙施作錢母的法事，但多次催討卻不歸還100萬元。

台中地院審理時，鄭男辯稱郭男交付的款項為簽賭的賭金，是因怕郭男太太懷疑，才會在對話紀錄中記載該筆款項是作為錢母科儀法事之用，否認侵占。

郭男坦承，曾有1、2次請鄭男幫忙簽賭，但簽賭金都是幾千元，跟這100萬沒關係，且郭男妻子曾傳訊息要鄭男趕快歸還100萬元，鄭男未拒絕，也沒說是簽賭金與常情不符。

法官審酌，鄭男始終否認犯罪、飾詞狡辯、多次無正當理由未到庭耗費司法資源，且未能與郭男達成和解，判決1年2月徒刑，未扣案的100萬元沒收，可上訴。

