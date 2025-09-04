救護車頭119印反成「err」？ 背後原因曝

彰化縣消防局「鏡像119」救護車共有33輛。（資料照）

2025/09/04 08:55

〔記者湯世名／彰化報導〕救護車上的119數字是反的，但仍有許多人不知道是為什麼？1名民眾就在網路質疑救護車頭為何會有3個英文字母「err」？還要求盡速改正，結果引來大批網友打臉稱此為「鏡射字」設計，可以讓前方駕駛從照後鏡中看到「正的」字體，做出即時反應。彰化縣消防局就表示，依據消防署規定，救護車車頭須包含（鏡像）「119」或其他足資區辨為救護車的標識，提高安全性。

彰化縣消防局指出，全縣一線救護車共42輛，其中車頭依據消防署「各級消防機關救護勤務安全指導原則」，救護車外觀示意圖標示「鏡像119」者共有33輛，其餘9輛為舊款車型，將於汰換時予以更新，屆時全縣一線救護車將全面車頭標示「鏡像119」。

該名網友在臉書社群上發問指出，他發現救護車車頭上的3個字母「err」是印錯還是惡作劇？希望消防單位糾正以免貽笑大方；有網友提出正解稱，其實不只是台灣，全世界的救護車頭上的「119」都是故意印反，這樣的「鏡射字」設計，可以讓前方駕駛從照後鏡中看到「正的」字體，做出即時反應。

還有網友笑說，「119」是鏡向已經用好幾年了，竟然還有人不知道，提出質疑者「是在反串嗎？」救護車從後方靠近時，車頭原本反向的字體，就會呈現出正確的正面字樣。這樣做的目的是為了提高辨識速度，讓前方駕駛在短時間內看到「正的」字體，從而快速識別出後方有救護車正在接近。

彰化縣消防局救護車119標誌貼反，前車後照鏡看到就是正常的字。（圖由消防局提供）

