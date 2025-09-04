為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    救護車頭119印反成「err」？ 背後原因曝

    彰化縣消防局「鏡像119」救護車共有33輛。（資料照）

    彰化縣消防局「鏡像119」救護車共有33輛。（資料照）

    2025/09/04 08:55

    〔記者湯世名／彰化報導〕救護車上的119數字是反的，但仍有許多人不知道是為什麼？1名民眾就在網路質疑救護車頭為何會有3個英文字母「err」？還要求盡速改正，結果引來大批網友打臉稱此為「鏡射字」設計，可以讓前方駕駛從照後鏡中看到「正的」字體，做出即時反應。彰化縣消防局就表示，依據消防署規定，救護車車頭須包含（鏡像）「119」或其他足資區辨為救護車的標識，提高安全性。

    彰化縣消防局指出，全縣一線救護車共42輛，其中車頭依據消防署「各級消防機關救護勤務安全指導原則」，救護車外觀示意圖標示「鏡像119」者共有33輛，其餘9輛為舊款車型，將於汰換時予以更新，屆時全縣一線救護車將全面車頭標示「鏡像119」。

    該名網友在臉書社群上發問指出，他發現救護車車頭上的3個字母「err」是印錯還是惡作劇？希望消防單位糾正以免貽笑大方；有網友提出正解稱，其實不只是台灣，全世界的救護車頭上的「119」都是故意印反，這樣的「鏡射字」設計，可以讓前方駕駛從照後鏡中看到「正的」字體，做出即時反應。

    還有網友笑說，「119」是鏡向已經用好幾年了，竟然還有人不知道，提出質疑者「是在反串嗎？」救護車從後方靠近時，車頭原本反向的字體，就會呈現出正確的正面字樣。這樣做的目的是為了提高辨識速度，讓前方駕駛在短時間內看到「正的」字體，從而快速識別出後方有救護車正在接近。

    彰化縣消防局救護車119標誌貼反，前車後照鏡看到就是正常的字。（圖由消防局提供）

    彰化縣消防局救護車119標誌貼反，前車後照鏡看到就是正常的字。（圖由消防局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播