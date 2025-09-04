為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    前科男超商撒野 辱罵女店員醜八怪神經病這下慘了

    新竹地院依公然侮辱罪判曾男罰金5千元，附帶民事賠償再判賠1萬元。（資料照）

    新竹地院依公然侮辱罪判曾男罰金5千元，附帶民事賠償再判賠1萬元。（資料照）

    2025/09/04 08:57

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕有多次竊盜、毒品前科的曾男，在超商因找錢問題而與店員陳女起衝突，竟辱罵「神經病、醜八怪」，陳女憤而提起民刑事告訴，新竹地院依公然侮辱罪判曾男罰金5千元，附帶民事賠償再判賠1萬元。

    法官調查，去年4月16日下午曾男前往竹市某便利商店消費，因數錢問題而在櫃檯與店員陳女發生口角，曾男竟辱罵「神經病，跟你數啦」、「神經神經欸」、「我故意這樣講啦，看你會不會反感一下，看你那麼醜，醜八怪一個」等語，足以貶損陳女人格尊嚴及社會評價。

    曾男矢口否認公然侮辱犯行，辯稱當時是在講自己，沒有罵陳女，至於醜八怪是在講他女朋友。然而當時其女友並未在場，因此法官不採信其說詞。

    法官審酌二人素不相識，因找錢糾紛，曾男竟不思理性處理，率爾於公然場所以穢語辱罵告訴人，致告訴人名譽受損，缺乏尊重他人名譽法治觀念，所為實有不該；考量其否認犯行之犯後態度；加上前有多次竊盜、毒品等前科紀錄，最後依公然侮辱罪處罰金5仟元，得易服勞役。

    此外，被害人提起附帶民事賠償，新竹地院民事庭再判曾男需賠償1萬元。

    圖
    圖
