郵局及超商及時阻詐 台中警方頒發感謝狀

大甲警分局長蔡期望（右二）頒獎鼓勵阻詐有功的銀行人員。（民眾提供）

2025/09/04 08:48

〔記者歐素美／台中報導〕詐騙手法層出不窮，郵局、銀行或超商等第一線人員精準查覺有異，協助警方阻詐功不可沒，台中市神岡郵局及神林南路超商分別協助警方成功阻詐，保住民眾50萬及2萬元現金，豐原警分局神岡分駐所長紀適華特別頒發感謝狀，感謝郵局及超商人員。

63歲楊姓男子日前到神岡郵局匯款50萬元，揚稱要購買健身器材，卻無法清楚交代購買來源與管道，神岡郵局沈姓經理在一旁聽聞後，察覺有異，立刻通報豐原警分局神岡分駐所，警方到場詢問，楊男才坦承，先前在網路上加入一個投資群組，對方指示以購物為藉口向行員掩飾實際用途，幸好郵局人員防詐意識極高，在第一時間通報警方，才能成功阻詐。

另一名77歲陳姓老翁則是到神岡區三民南路超商請求林姓店員協助匯款，稱在新加坡的朋友請其幫忙匯款2萬元要開通帳號，店員聽聞後感到有詐，隨即通報警方，員警到場與陳翁深入交談，確認其遭遇詐騙，詳細說明詐騙手法與潛在風險，最終成功攔阻匯款，保住陳翁的養老金。

神岡分駐所所長紀適華因此前往神岡郵局及超商致贈市府感謝獎狀，表揚沈姓經理與林姓店員在第一時間展現高度警覺與責任感，成功守護民眾財產安全。

另大甲警分局統計，今年5月至7月間，大甲地區銀行、郵局等金融機構成功攔阻詐騙案件達15件，阻詐金額驚人，其中一筆高達866萬餘元，創下大甲地區單筆阻詐紀錄，堪為金融業防詐典範。

大甲警分局長蔡期望表示，金融行員是「防詐第一道防線」，他們在民眾準備匯款的關鍵時刻，透過細心詢問與專業判斷，立即通報警方，才能讓詐騙集團的伎倆當場破局。

神岡分駐所長紀適華（左）頒獎感謝神岡郵局人員協助阻詐。（民眾提供）

