新竹男不爽鄰居，竟從3樓潑糞灑人庭院，遭地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

2025/09/04 08:41

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹邢姓男子與鄰居有糾紛，竟持糞水從3樓潑到1樓對方住處庭院，導致機車、安全帽與外套及庭院都遭波及，且路過者都能聞到或看到被潑糞慘狀，新竹地院依毀損罪將邢男判刑。

法官調查，邢男、陳女分別係居住在新竹市某社區3樓、1樓住戶而互為鄰居。邢男因故對陳女心有不滿，去年7月2日下午2點多，在陳女住處庭院牆外，持裝有糞水的餅乾盒朝陳家庭院潑灑，導致糞水潑到機車座墊、安全帽、外套等物，導致遭污染而不堪用。

法官指出，公然侮辱罪係指以不特定人或多數人得以共見共聞，且無庸指摘具體事實，而從事可能貶損他人社會評價、輕蔑他人的行為而言；又朝人身體或物品潑灑糞水穢物，在一般社會觀感上，有使對方沾染晦氣的用意，屬輕蔑他人人格之舉，亦引人產生挾怨報復的聯想，且遭潑灑對象身體或物品因沾有穢物、散發惡臭，而生遭受羞辱、難堪或屈辱之感。

邢男朝陳家庭院潑灑糞水穢物時間為下午2點多，而庭院與外側道路大門並未完全遮蔽，行經該處外側道路不特定人，都可輕易看見庭院內遭糞水穢物潑灑的物品，或聞到糞水穢物所散發氣味，確屬不特定人得以共聞共見狀態，因此構成刑法強暴犯公然侮辱罪及毀損罪。

法官審酌被告不思以理性方法解決其與鄰居間糾紛，竟以潑灑糞水穢物方式洩憤，致告訴人受有名譽及財產上損害，最後依毀損罪處拘役20日，得易科罰金。

