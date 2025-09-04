1票5千！南投水里鄉農會代表選舉涉賄 8人判刑

水里鄉農會會員代表選舉，有參選人以一票5000元買票，買賣票者被南投地院判刑。（資料照）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕繼理事、總幹事風波後，南投水里鄉農會再爆出會員代表選舉賄選，陳姓參選人以一票5000元向7名會員買票，並親自交付賄款，或請人代轉，7人都坦承買賣票，南投地院近日以違反農會法交付或收受財物罪名，分別判處3至6月有期徒刑，併科罰金4至10萬元，均宣告緩刑2年。

判決書指出，陳姓女子今年參選水里鄉農會會員代表，為求當選而以一票5000元，向關鍵性的會員買票，農曆過年前到柯姓會員家中，給他5000元外，也請他代轉5000元給另名柯姓會員。陳姓參選人又在馬路邊將5000元給陳姓老婦，請她幫忙拿給湯姓女會員，柯男、陳婦都有轉交。

在農曆過年前的另一天，陳姓參選人將5000元放在咖啡包禮盒內，請不知情的莊姓婦人把咖啡包和名片代轉給有選舉權的盧姓婦人，盧姓婦人後來也收下。此外，陳姓參選人到田裡把5000元交給正在工作的陳姓農民，尋求投票支持。

現金買票並親自交付賄款之舉，經檢舉檢警傳喚偵辦，收受賄選款項的人都承認，並繳回5000元犯罪所得，陳姓參選人後來也承認買票。

南投地院法官審酌，參選人和有選舉權還買賣票，使農會組織運作及選舉制度之公平、公正性產生扭曲變質，助長賄選歪風，惟因全部坦承犯行，以違反農會法交付或收受財物罪名，分別判處3至6月有期徒刑，併科罰金4至10萬元，考量8人應知警惕而無再犯之虞，均宣告緩刑2年。

