為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    1票5千！南投水里鄉農會代表選舉涉賄 8人判刑

    水里鄉農會會員代表選舉，有參選人以一票5000元買票，買賣票者被南投地院判刑。（資料照）

    水里鄉農會會員代表選舉，有參選人以一票5000元買票，買賣票者被南投地院判刑。（資料照）

    2025/09/04 08:38

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕繼理事、總幹事風波後，南投水里鄉農會再爆出會員代表選舉賄選，陳姓參選人以一票5000元向7名會員買票，並親自交付賄款，或請人代轉，7人都坦承買賣票，南投地院近日以違反農會法交付或收受財物罪名，分別判處3至6月有期徒刑，併科罰金4至10萬元，均宣告緩刑2年。

    判決書指出，陳姓女子今年參選水里鄉農會會員代表，為求當選而以一票5000元，向關鍵性的會員買票，農曆過年前到柯姓會員家中，給他5000元外，也請他代轉5000元給另名柯姓會員。陳姓參選人又在馬路邊將5000元給陳姓老婦，請她幫忙拿給湯姓女會員，柯男、陳婦都有轉交。

    在農曆過年前的另一天，陳姓參選人將5000元放在咖啡包禮盒內，請不知情的莊姓婦人把咖啡包和名片代轉給有選舉權的盧姓婦人，盧姓婦人後來也收下。此外，陳姓參選人到田裡把5000元交給正在工作的陳姓農民，尋求投票支持。

    現金買票並親自交付賄款之舉，經檢舉檢警傳喚偵辦，收受賄選款項的人都承認，並繳回5000元犯罪所得，陳姓參選人後來也承認買票。

    南投地院法官審酌，參選人和有選舉權還買賣票，使農會組織運作及選舉制度之公平、公正性產生扭曲變質，助長賄選歪風，惟因全部坦承犯行，以違反農會法交付或收受財物罪名，分別判處3至6月有期徒刑，併科罰金4至10萬元，考量8人應知警惕而無再犯之虞，均宣告緩刑2年。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播