    首頁　>　社會

    港男挾帶市值1435萬大麻來台 供出上游求饒仍被判8年

    吳姓港男從泰國運送千萬大麻來台，被高雄國際航空站入關時被逮。（資料照）

    吳姓港男從泰國運送千萬大麻來台，被高雄國際航空站入關時被逮。（資料照）

    2025/09/04 08:27

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕吳姓香港籍男子從泰國來台，被海關發現他的行李箱裡挾帶20包大麻，市值逾1435萬元，吳男被逮後趕緊供出上游，並請求法官輕判，但法官認為吳男運毒數量龐大，對社會治安影響深遠，實不宜予輕縱，因此依運送二級毒品罪判他徒刑8年。

    判決指出，今年3月，欠債累累的吳姓男子被國際毒梟鎖定，指派綽號「阿煒」和「阿King」的兩名男子與吳男接觸，提供他10萬港幣報酬，將一批毒品從泰國運送來台；吳男被債務逼急，同意幫忙運毒後，今年3月24日，從香港搭乘飛機前往泰國，並於同日入住曼谷城市酒店。

    吳男抵達曼谷酒店後，「阿King」於25日晚上11點47分，通知吳男至酒店大廳領取夾藏有大麻20包（重9957.09公克）的行李箱，吳拿到到行李箱後，於26日中午11點多從泰國曼谷蘇凡納布國際機場搭機，下午3點54分抵達高雄國際航空站。

    吳男入關時被海關人員查覺有異，經攔檢後在他的行李箱裡搜出這批市價逾1435萬元的大麻；吳男落網後為求脫身，主動告知是受「阿煒」和「阿King」指使運毒，並拿出他們的對話紀錄和連絡方式，向法官求情只判他3年徒刑，但法官認為吳男運毒數量龐大，對社會治安影響深遠，實不宜予輕縱，因此依運送二級毒品罪判他徒刑8年，可上訴。

