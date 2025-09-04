教誨師為他洩密遭判刑！「炸彈阿超」軍火庫被抄再判12年半

圖為13年前周男在員林街頭與警方駁火，身中2槍送醫。（資料照，記者顏宏駿攝）

2025/09/04 08:32

〔記者顏宏駿／彰化報導〕一名服務彰化監獄逾20年的資深教誨師，今年6月用LINE向友人透露一名受刑人即將獲得假釋，結果被依洩漏國防以外之秘密罪處被判刑4月。這名受刑人身分曝光，他現年是51歲的周男，2012年他因槍枝交易在員林街頭跟警方駁火中槍，被判5年，出獄後又在員林平房做起改造手槍和子彈生意，去年6月警方前往攻堅，現場有如「軍火庫」，該案日前審理終結，周男被判12年6月徒刑。

周男在道上小有名氣，號稱「炸彈阿超」，專做改造手槍、爆裂物營生，2012年在員林街頭交易手槍被警方查獲，周拿出身上的一「本」現金打算向警方行賄遭拒，接著掏出手槍對警方連開10多槍，其中3發卡彈，警方逃過一劫，警還擊5槍，其中2發打中周的大腿。周被依殺人未遂罪徒刑5年6月確定。

請繼續往下閱讀...

周男2021年出獄後又重操舊業，在員林一間平房改造及販售改造手槍、子彈。彰化檢警去年獲報，展開監控圍捕，去年6月進行攻堅，查獲長短槍4枝、子彈86顆、爆裂物17組、手榴彈5顆及改造槍枝工具一批等證物。

法官審酌周男，羈押訊問、審理時坦承犯行，嗣後否認犯行之犯後態度，其明知非法改造槍枝及子彈、爆裂物可能對於他人之身體、生命構成威脅，及對社會治安、社會秩序造成潛在危險與不安。考量被告製造槍枝及子彈、爆裂物數量眾多，雖未持以從事其他不法行為，亦未實際傷及他人，然不可忽視其所生之潛在危害性，因此判處12年6月徒刑。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法