    社會

    在園區開車廣播情敵睡他馬子 竹科作業員慘了

    竹科林姓作業員懷疑周男睡他女友，竟在竹科外開車廣播，由於他沒有相關證據，加上周男非公眾人物，其私德與公共利益無關，新竹地院依誹謗罪將他判刑。（情境照）

    2025/09/04 08:20

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕竹科林姓作業員懷疑周男睡他女友，竟在竹科外開車廣播「啟X員工周XX請盡速出面處理，不要睡人馬子不面對，別以為睡人馬子不會有事，科技新貴了不起是嗎？趕快出面處理。」由於他沒有相關證據，加上周男非公眾人物，其私德與公共利益無關，新竹地院依誹謗罪將他判刑。

    法官調查，竹科林姓作業員與周男因感情問題而有糾紛。林男竟意圖散布於眾，而基於誹謗犯意，於去年11月1日中午12時，在竹科外駕駛自用小客車，並在車上以廣播器大聲廣播方式，喊著「啟X員工周XX請盡速出面處理，不要睡人馬子不面對，趕快來出來處理，別以為睡人馬子不會有事，科技新貴了不起是嗎？趕快出面處理、趕快出面處理。」等與公益無關、純涉及私德之不雅事實，足生損害於周男名譽。

    林男辯稱說的都是真的事實，法官認為他有具體傳述、指摘被害人行為，主觀上有要讓往來於園區不特定多數人得以見聞此言論，客觀上有以廣播器大聲廣播放送這些言論行為，足使外界對周男產生行為操守不佳等負面觀感，使人難堪。

    且林男於偵查中，並未提出任何相關證據，舉證其有為任何查證行為，空口無憑指摘被害人有這些行為，顯然是想藉此使一般人對周男產生負面貶抑評價，況且周男並非公眾人物，其行為舉止並無受社會大眾公開檢視之必要，因此林男所為本案言論，顯涉及私德而與公共利益無關，縱認屬實，仍無從免除誹謗罪責。

    法官審酌被告僅因與告訴人有感情糾紛肇生心結，即以散布言論之方式指摘足以貶損告訴人名譽之事，損害告訴人之名譽及社會評價，其行為誠屬不該，犯後否認犯行，態度不佳，且並未與告訴人和解，最後依誹謗罪處拘役50日，得易科罰金。

