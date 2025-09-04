嘉義縣毒品危害防制中心推課程 陪伴女性藥癮者復元

嘉義縣毒品危害防制中心推出課程陪伴女性藥癮者復元。（記者林宜樟攝）

2025/09/04 08:41

〔記者林宜樟／嘉義報導〕女性藥癮者在復元過程中常需承擔家庭照顧與生活責任，又背負社會眼光與自我懷疑，嘉義縣毒品危害防制中心昨起至10月1日推出女性藥癮者「不藥找愛，靜觀．內和」課程，透過正念、太極氣功及藝術創作等多元課程，陪伴女性藥癮者探索生命經驗，在自我療癒過程找到內在價值與力量。

嘉義縣衛生局長趙紋華說，課程兼顧心理探索與身心練習，涵蓋原生家庭探索、親密關係覺察、透過正念呼吸與太極動作達到身心平衡，透過藝術創作呈現「整合性的自我」，運用身心技巧練習，提升身體覺察與情緒調節能力，逐步發展為正向思考能力，捨棄過去用藥物面對負面情緒的習慣。

趙紋華說，毒品成癮原因與生理、行為及社會情境等層面有關，毒防中心持續提供藥癮者多元化的復元方案，協助她們重建自信與生活目標，以健康的身體復歸社會，民眾若有毒品相關問題，可撥打嘉義縣衛生局05-3625680或衛生福利部毒品危害防制中心諮詢專線0800-770-885，有情緒困擾或心理支持需求，可撥打安心專線 1925（依舊愛我）諮詢。

女性藥癮者參與課程。（記者林宜樟攝）

