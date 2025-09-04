為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    涉違法使用中國醫材又害2命 網紅減重醫師王銘嶼200萬元交保

    網紅減重醫師王銘嶼經檢方複訊後諭令200萬元交保。 （擷取自臉書）

    網紅減重醫師王銘嶼經檢方複訊後諭令200萬元交保。 （擷取自臉書）

    2025/09/04 08:10

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄減重醫師王銘嶼替病患進行減重手術，疑在10天內造成2名女病患死亡，經家屬找上民代爆料，檢警昨搜索醫院約談王，依過失致死罪、醫療法及醫療器材管理法偵辦。檢警昨搜索時，發現醫院內非法使用的醫療器材疑似來自中國，王銘嶼經檢方複訊後，諭令200萬元交保並限制出境出海。

    日前家屬指控家住北部的林女南下高雄接受王銘嶼的縮胃曠腸減重手術，術後不到2天死亡，7月初也有一名許姓死者的家屬出面控訴，6月底也是由王銘嶼執刀縮胃曠腸減重手術，3天後不治，質疑術後持續腹痛、不適，醫院未積極處理。

    高市衛生局8月22日召開醫師懲戒會，對王銘嶼執行手術未符國際標準涉「過度醫療」，決議依「醫師法」廢止王的執業執照，王銘嶼於臉書刊登醫療廣告，卻未完整揭示醫療風險，則處10萬元罰鍰。

    安泰醫院容留王銘嶼執行爭議手術，明顯有業務管理疏失不當，使用非合法醫療器材執行手術，及管制藥品流向不明等多項違反「醫療法」規定，處10萬元罰鍰，並要求外科門診、住院業務停業處分3個月。

