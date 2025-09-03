台南善化警取締改裝噪音車 2小時舉發32件

善化警分局與環保、監理等單位聯合稽查改裝噪音車輛，強力取締。（善化警分局提供）

2025/09/03 23:10

〔記者吳俊鋒／台南報導〕維護民眾生活品質，台南善化警分局與環保、監理等單位聯合稽查，強力取締改裝噪音車輛，2小時內攔查52部、舉發32件，展現執法決心。

善化分局與市府環保局、交警大隊，以及麻豆監理站等共組聯合稽查小組，晚間在新市國小前空地，口袋式強力稽查噪音車輛，遏止違規改裝擾民。

請繼續往下閱讀...

現場鎖定非法改裝車輛，主動攔查檢驗，進行噪音檢測，而排氣噪音超過標準，由環保局告發，並限期改善。

另外，改裝車燈、高音喇叭，以及機車未裝傳動蓋、排氣管改裝（翹管、拆除消音器、無隔熱防護裝置），還有無照駕駛等違規行為，由警察、監理單位祭出罰單，以維護用路人安全。

執勤2小時內攔查各式車輛52部，舉發違反道路交通管理處罰條例第16、18條改裝車輛32件，召回檢驗3輛。

善化分局也統計今年1至8月透過「環境部噪音車檢舉網站」通報噪音車輛，累計112件；警方籲請民眾一起「檢噪」，若發現噪音車輛，記錄車號、車種，以及時間、地點，還有妨害安寧事證，或者違規證據資料（影像、照片）等，都可線上檢舉。

善化分局聯合稽查小組晚間在新市國小前空地，口袋式強力稽查噪音車輛，遏止違規改裝擾民。（善化警分局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法