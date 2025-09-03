為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台南善化警取締改裝噪音車 2小時舉發32件

    善化警分局與環保、監理等單位聯合稽查改裝噪音車輛，強力取締。（善化警分局提供）

    善化警分局與環保、監理等單位聯合稽查改裝噪音車輛，強力取締。（善化警分局提供）

    2025/09/03 23:10

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕維護民眾生活品質，台南善化警分局與環保、監理等單位聯合稽查，強力取締改裝噪音車輛，2小時內攔查52部、舉發32件，展現執法決心。

    善化分局與市府環保局、交警大隊，以及麻豆監理站等共組聯合稽查小組，晚間在新市國小前空地，口袋式強力稽查噪音車輛，遏止違規改裝擾民。

    現場鎖定非法改裝車輛，主動攔查檢驗，進行噪音檢測，而排氣噪音超過標準，由環保局告發，並限期改善。

    另外，改裝車燈、高音喇叭，以及機車未裝傳動蓋、排氣管改裝（翹管、拆除消音器、無隔熱防護裝置），還有無照駕駛等違規行為，由警察、監理單位祭出罰單，以維護用路人安全。

    執勤2小時內攔查各式車輛52部，舉發違反道路交通管理處罰條例第16、18條改裝車輛32件，召回檢驗3輛。

    善化分局也統計今年1至8月透過「環境部噪音車檢舉網站」通報噪音車輛，累計112件；警方籲請民眾一起「檢噪」，若發現噪音車輛，記錄車號、車種，以及時間、地點，還有妨害安寧事證，或者違規證據資料（影像、照片）等，都可線上檢舉。

    善化分局聯合稽查小組晚間在新市國小前空地，口袋式強力稽查噪音車輛，遏止違規改裝擾民。（善化警分局提供）

    善化分局聯合稽查小組晚間在新市國小前空地，口袋式強力稽查噪音車輛，遏止違規改裝擾民。（善化警分局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播