    首頁　>　社會

    認識網友隔天遭性侵 女大生1年半後報案「1首歌」讓他栽了

    黃男認識女大生隔天，涉嫌在住處性侵，被橋頭地院判刑。（情境照）

    2025/09/03 21:33

    〔記者鮑建信／高雄報導〕從事餐飲業黃男與大學生甲女認識第二天，涉嫌在住處強行嘿咻，並在1年半後挨告，橋頭地院指黃曾播放台語歌「愛情你比我想的閣較偉大」，及甲女提供房間擺設繪製圖，依強制性交罪判處他有期徒刑5年。

    判決書指出，2021年11月12日上午，黃男經網路認識甲女，隔天騎機車前往三民區超商，載她回左營住處房間後，涉嫌撫摸、舔吻胸部，進而性侵。2023年4月25日，甲女在學校接受諮商與輔導中心個管員晤談，始透露此事。

    警方接獲報案，傳喚黃男到案說明，製作筆錄後，依妨害性自主罪函送橋頭地檢署偵查、起訴﹔黃男辯稱，案發當天未與甲女見面、也未讓她進入住處，否認犯行。

    承辦法官開庭調查，甲女提出兩造對話內容，及描述大樓外觀顏色、警衛室面積不大，及房間擺設情形所繪製的環境圖，且黃男曾播放茄子蛋的歌曲「愛情你比我想的閣較偉大」等。

    此外，甲女案發後不曾再與黃男見面或接觸，雙方亦無何怨隙仇恨，她並因此有輕度憂鬱症，認定黃男有罪，仍可上訴。

