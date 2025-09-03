為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    北市警萬華分局「義警訓練」強化民防 表揚138位資深義警

    萬華分局表揚138位資深義警，肯定他們長年對治安與防災貢獻。（警方提供）

    萬華分局表揚138位資深義警，肯定他們長年對治安與防災貢獻。（警方提供）

    2025/09/03 21:22

    〔記者劉慶侯／台北報導〕為精進義警技能、提升團隊運作功能，萬華分局舉辦義警常年訓練；分局長陳勇華則代表市長兼指揮官蔣萬安，頒發獎狀予服務滿5年、10年及15年等138位資深義警人員，同時感謝他們多年來在治安與交通協勤上的犧牲奉獻。

    陳勇華致詞強調，訓練課程以強化全民防衛動員準備為目標，透過專業課程與分組實作，持續提升義警弟兄的應變與協勤能力，打造韌性民防力量，以因應國際情勢與兩岸局勢的挑戰；唯有在平時不斷訓練與演練，才能在戰時或重大災害發生時，降低人民生命財產損失，展現全民防衛決心與實力。

    為激勵工作士氣，萬華區義警大隊大隊長丁國祥特別設立評核獎勵制度，第一名獎金5000元、第二名3000元、第三名2000元，並頒發獎狀予以表揚，現場氣氛熱絡。

    此次課程時數共計8小時，規劃學科6小時、術科2小時，內容包含「民防人員權利義務介紹」、「全社會防衛韌性宣講」、「全民國防（含俄烏及以哈戰爭民防運用案例）」、「初級救護與自救」、「緊急救護實作訓練（心肺復甦術及止血帶操作）」、「交通指揮」以及「執勤安全與協勤要領」等，並邀請專業講師授課，內容豐富生動活潑且貼近實務，有助義警人員在防災與治安協勤上提升專業知能。

    台北市義勇警察大隊大隊長周靖烈親臨現場致意，並致贈加菜金慰勉全體參訓人員，肯定其長年在地方治安與防災工作上的付出。

