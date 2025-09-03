為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    替學妹出氣 國中生撂人持BB槍抵頭痛毆學弟 1判刑、4人送少年法庭

    基隆市鄭姓男子與劉姓等4名少年約出王姓少年談判時，鄭男持BB槍抵住王姓少年頭部、逼他道歉，被法院依聚眾鬥毆罪判處7月徒刑。（記者林嘉東攝）

    基隆市鄭姓男子與劉姓等4名少年約出王姓少年談判時，鄭男持BB槍抵住王姓少年頭部、逼他道歉，被法院依聚眾鬥毆罪判處7月徒刑。（記者林嘉東攝）

    2025/09/03 19:21

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市劉姓國中生為替學妹出氣，夥同已成年的鄭姓男子、曾姓等3名學弟約王少談判，由鄭男持BB槍抵住王姓少年頭部、逼他道歉，劉少等人再持鋁棒將王打到頭破血流、臉部瘀青。基隆地院審理後依聚眾鬥毆罪判處鄭男7月徒刑；劉等4名少年則由少年法庭審理中。

    據指出，劉姓、曾姓、龔姓與廖姓4名少年為從小一起長大的死黨，2年前，劉少還就讀基隆市某國中時，獲知王姓學弟在學校騷擾、欺負鄧姓、王姓2名學妹；為替學妹討公道，劉少找來當年滿18歲、在送貨的鄭姓男子，與曾姓等3名死黨，透過另名王姓學弟邀王到市區一家保齡球館談判。

    劉少等人見王少現身後、拉到後方防火巷，鄭男拿1把BB槍抵住王少頭部，逼迫王少向鄧、王姓少女道歉，劉少等人則在鄧、王女離去後，有的徒手、有的持鋁棒圍毆王少，致王少頭皮撕裂傷、左側眼瞼及眼周圍區域鈍傷、頭部擦傷、左手中指挫傷等。警方獲報調閱保齡球館周邊監視器，陸續找到鄭男與劉少等共5人到案，基隆地檢署將鄭男依聚眾鬥毆罪嫌起訴，劉姓等4名少年則由少年法庭審理。

    法官認為，鄭男雖不知王少實際年齡，但可預見王少與劉少等4人一樣稚氣、均為少年，仍與劉少等4人一起對王少施暴，依鄭男犯聚眾鬥毆罪判處7月徒刑，劉等4名少年則由少年法庭審理中。

