幫看「有沒有蟑螂」海軍少校監察官出差性侵女士官 判3年4月

2025/09/03 19:09

〔記者江志雄／宜蘭報導〕海軍一名羅姓少校監察官偕同女士官阿芬（化名）到宜蘭出差，晚上投宿當地飯店參加調酒活動後，羅男以察看房內有無蟑螂為由，進入阿芬房間，涉嫌趁她酒醉時性侵，一審法官認定他犯乘機性交罪，處有期徒刑3年4月。

判決指出，去年5月底，羅男與阿芬執行部隊任務、晚上投宿蘇澳某飯店，參加飯店調酒活動後，進入阿芬房間，見對方酒醉不能抗拒，基於乘機性交犯意，撫摸阿芬胸部、親吻下體，並發生性行為，被害人隔天醒來察覺有異報警提告，全案經檢察官偵結起訴。

阿芬在偵查時指出，在飯店與羅男喝完酒，聊到她房間浴室有蟑螂，對方以幫忙察看有無打掃乾淨為藉口進入她房內，自己因喝多了沒有婉拒，後來受酒精影響意識模糊，回神時發現遭到非禮，卻無力氣抗拒。案發隔天，阿芬傳送訊息給羅男，「學長你昨天侵犯我了」，羅回「對不起，能否約個時間談談」等語。

羅男則供稱，雙方有熱情擁吻，阿芬是同意且清醒的，矢口否認乘機性交犯行，但未獲採信。宜蘭地方法院合議庭審酌相關事證，認定羅男利用阿芬酒醉不能抗拒而乘機性交。

宜蘭地院合議庭斥責羅男正值青壯，原於軍中官拜少校、官階高於阿芬，竟為滿足一己性慾，罔顧女方在職場上的信任，對酒後意識不清的阿芬為乘機性交行為，造成被害人精神上難以磨滅的傷害及陰影，考量他犯後無具體悔意，目前已離開軍職，全案依犯乘機性交罪判刑3年4月。可上訴。

