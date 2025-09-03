宜縣府前專員許智信以「林姿妙助理」詐欺又被告 判1年10月

前宜蘭縣政府公共造產專員許智信（中）最近又挨告詐騙判刑，受害人數增至18人。（資料照）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕前宜蘭縣政府公共造產專員許智信，任職期間打著縣長林姿妙助理名號，在外誆騙募資，檢方原本掌握17名被害人，現在又新增1人，受害人數增至18人。前案一審判刑12年，台灣高等法院改判4年10月，新案最近由宜蘭地方法院依犯詐欺取財罪處有期徒刑1年10月。

許智信前案詐騙17人得款6500萬元，宜蘭地院認為他以公共採購為餌行騙，依10件貪污治罪條例之利用職務機會詐財、7件刑法詐欺取財罪，去年7月合併處12年徒刑。台灣高等法院認定許男職務與採購、標案無關，不構成貪污罪，共犯17件詐欺罪，今年5月改判4年10月，目前已上訴到最高法院。

新案由宜蘭縣一名張姓餐廳女老闆提告，檢方偵結起訴，宜蘭地院審結宣判。判決指出，2023年3月到9月中旬，許智信向張姓被害人佯稱宜蘭縣政府有辦公室物品、離島物資等小型採購標案，不對外招標，可私下投資獲利，以此方式施用詐術，張女共交付10次款項、合計709.5萬元，許男收受後用來清償債務，後來雖陸續償還，仍欠190萬元。

檢方偵辦此案依貪污治罪條例罪名起訴，宜蘭地院合議庭認為，許智信利用與林姿妙來往互動中展現的人脈關係，取信於張女，與擔任宜蘭縣政府公共造產專員職務並無關聯，變更起訴法條，改依詐欺取財罪判刑1年10月，未扣案犯罪所得190萬元沒收。

