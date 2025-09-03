台中逃逸女移工騎車逆向拒檢 闖紅燈蛇行襲警終被逮

越南籍黎姓逃逸女移工與員警拉扯，最後被員警以辣椒水、警棍制伏。（擷取自社會事新聞影音）

2025/09/03 18:34

〔記者陳建志／台中報導〕一名越南籍黎姓逃逸女移工（35歲），今（3日）下午2點多騎車行經台中太平長億六街逆向行駛，太平派出所員警發現示意停車受檢，黎女卻加速逃逸，一路逆向、蛇行、闖紅燈，最後不慎自摔，還攻擊員警，最後使用辣椒水和警棍才將她制伏，將依妨害公務、公共危險偵辦，並移送移民署台中專勤隊。

這名越南籍黎姓女子今下午2點54分騎車行經太平區長億六街時逆向，太平派出所巡邏員警發現示意停車受檢，黎女卻騎車加速逃逸，從長億六街、永豐路、永豐北路一路逃竄，沿途闖紅燈、蛇行，最後在永豐北路自摔。

請繼續往下閱讀...

員警見狀上前逮人，黎女徒步逃竄，並與員警發生拉扯、造成員警手臂受傷，最後員警使用辣椒水，並以警棍制止，才將黎女制伏，並呼叫警力到場支援。

警方將黎女帶回調查，發現她從2023年10月逾期居留至今，有關交通違規部分，將逐一依法製單舉發，另拒絕盤查致「員警受傷」及於道路「危險駕駛」部分，分別朝刑法「妨害公務」、「公共危險」偵辦。逾期居留部分，則由移民署台中專勤隊查證身分並依法處置。

越南籍黎姓逃逸女移工今天拒絕員警盤查，並一路蛇行、闖紅燈逃竄。（記者陳建志翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法