花蓮女騎電動車碰撞小黃求和解 警一查竟是酒駕+通緝犯

2025/09/03 18:27

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮55歲呂姓女子騎微型電動車疑似切西瓜左轉與計程車發生碰撞，呂女一直希望和解不要叫警察，警方到場後發現呂女神色異常並且有酒味，經過酒測後，不僅發現呂女酒測值超過法定標準，還因為違反商標法被地檢署通緝中，警方把呂女逮捕依公共危險罪嫌移送法辦。

吉安警分局今指出，仁里派出所上月30日下午5點時接獲報案，在吉安鄉東海十街與東里十一街口有交通事故。警方迅速抵達現場，發現是一輛微型電動二輪車準備左轉時與一輛營業小客車發生碰撞。經查，騎乘電動車的呂姓女子在左轉時，疑似未過路口中心就提早轉彎，與直行的小客車發生擦撞，所幸呂女僅受輕傷。

警方指出，在處理事故過程中，警方發現呂女渾身散發酒氣，經實施酒測，其酒測值已明顯超過法定標準。同時，警方在查證其身分時，意外發現呂女竟是花蓮地檢署發布的「商標法」通緝犯！警方立即將其依公共危險現行犯及商標法通緝犯身份逮捕，並移送花蓮地檢署偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

花蓮縣吉安鄉東海十街與東里十一街口發生一起交通事故，微型電動二輪車準備左轉時疑提前轉彎與計程車發生碰撞。（警方提供）

