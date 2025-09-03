無人機偕地面機器人訓練強化AI辨識力 台南科技救災再升級

南市消防員操作無人機回傳空中即時影像。（南市消防局提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市府消防局為提升無人機應用於災害應變與救援效率，於無人機隊第3季進階訓練中特別以無人載具的空中、地面協同救災為主，訓練無人機與地面水砲型救災機器人操控員協同作業的新模式。

消防局表示，訓練過程中，無人機隊飛手提供即時空拍影像，協助掌握視距外地面救災機器人的射水方向與距離。救災機器人操控員依據無人機傳回的即時畫面，進行模擬滅火操作，並依影像回饋調整水線的射程與方向，以提高目標鎖定的精準度。除可強化救災機器人對火點的射水打擊準確性外，亦有助於應用在化學災害搶救等高風險場域中，有效維持人員與危險源的安全距離，確保消防員能遠離高溫、濃煙與潛在風險，達成兼顧實戰與訓練成效的安全防護目標。

此外，本次訓練亦運用飛手操作無人機，進行無人機AI人像辨識訓練。無人機從不同高度與角度進行飛行觀察，實測其在各種條件下的辨識成功率，並同步拍攝大批多角度的模擬溺者影像，作為回饋資料照片，以協助客製化訓練水域溺者AI辨識模型，此舉可有效提升無人機從高空進行溺者辨識的效率與準確率，進一步強化災害搜救效能。

南市消防局長李明峯表示，透過空中、地面協同訓練，不僅提高操作效率與精準度，也能在高風險救災現場中降低人員傷亡風險。未來，消防局將持續推動無人機與各式無人載具整合運用，建立快速、精準、智慧化的災害應變能力。

南市長黃偉哲也說，市府持續積極推動智慧城市，希望藉由拓展無人科技應用領域，在災害現場資訊及狀況不明的情況下，消防員能先透過無人科技救災，運用無人機和救災機器人等無人載具執行救災，提升整體救災效能及確保消防人員救災安全。

南市消防員運用無人機空中即時影像，提供地面救災機器人能精準射水滅火。（南市消防局提供）

南市消防局運用無人機進行地面救援對象的AI人像辨識力訓練。（南市消防局提供）

