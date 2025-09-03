為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    桃園副市長王明鉅親戚遭詐1500萬 仲介掮客一審判刑

    桃園市副市長王明鉅親戚王姓婦人，遭竹聯幫分子蕭宇廷為首的詐騙集團騙走新台幣1500萬元，桃園地方法院昨天依詐欺取財罪，先判處仲介潘文杰1年、緩刑4年，掮客陳俊儀有期徒刑6月。（資料照）

    桃園市副市長王明鉅親戚王姓婦人，遭竹聯幫分子蕭宇廷為首的詐騙集團騙走新台幣1500萬元，桃園地方法院昨天依詐欺取財罪，先判處仲介潘文杰1年、緩刑4年，掮客陳俊儀有期徒刑6月。（資料照）

    2025/09/03 17:15

    〔中央社〕桃園市副市長王明鉅親戚王姓婦人，遭竹聯幫分子蕭宇廷為首的詐騙集團騙走新台幣1500萬元，桃園地方法院昨天依詐欺取財罪，先判處仲介潘文杰1年、緩刑4年，掮客陳俊儀有期徒刑6月。

    桃園地檢署調查，以蕭宇廷為首的集團成員及陳姓律師等人合謀詐騙，去年1月間打電話給王婦，佯稱王婦的身分證、銀行帳號被冒用涉及洗錢須配合調查，否則會被依詐欺及洗錢案究責等，指示王婦以通訊軟體LINE加入假檢警好友，並提供名下資產供檢警監管，房產也要辦理借貸變現避免被扣押。

    桃園地檢署起訴書指出，該詐團車手去年3月間在彰化縣因他案取款時被逮，警方發現車手身上有要給王婦的「請求暫緩執行凍結令申請書」後，曾致電王婦的兒女提醒他們王婦可能被詐騙。

    起訴書指出，王婦因此把女兒要她報警的對話紀錄傳給詐團，詐團為安撫王婦，介紹同夥的陳姓律師給她，甚至指示王婦找上掮客陳俊儀和仲介潘文杰，進而抵押桃園市龍潭區2筆土地借貸3000萬元。

    起訴書指出，王婦連2天臨櫃提領1500萬元交付詐團車手，兒子發現有異報警，也追查出王婦此前也被同一集團詐騙，前後遭詐騙3500萬元，檢警仍追查中，王婦則因身心受創住院。

    桃園地院昨天針對部分宣判，潘文杰、陳俊儀犯後坦承不諱，並皆與王婦成立調解，最終依詐欺取財罪分別判處潘文杰有期徒刑1年、緩刑4年，陳俊儀有期徒刑6月，可上訴。其餘被告及起訴犯罪事實均待日後審理判決。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

