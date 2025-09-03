設局演戲勒索財物未遂 士林2偵查佐判刑

新北地院。（記者王定傳攝）

2025/09/03 17:15

〔記者王定傳／新北報導〕台北市政府警察局士林分局偵查佐鍾玉杉、賴宥霖，2020年間涉與男子林韋廷、陳弘凱等人合作，「演戲」恫嚇林姓被害人其手上要賣的翡翠原石是贓物，是一名「貴婦」所有，騙被害者簽下承諾支付400萬元的協議書；新北地院審理後，依公務員與非公務員共同犯藉勢藉端勒索財物未遂罪，判處鍾5年6月徒刑、賴5年4月徒刑，褫奪公權3年，可上訴。

林男已過世，公訴不受理，主謀之一陳弘凱共同犯藉勢藉端勒索財物未遂罪，判刑3年6月，褫奪公權2年，他另夥同林男以必須請警察喝酒向本案被害者詐得3萬元，犯詐欺取財罪判刑4月；至於假裝「貴婦、翡翠失主」的何姓兼職女模共同犯藉勢藉端勒索財物未遂罪，判刑1年6月，陳弘凱母親黃若淳也涉案共同犯藉勢藉端勒索財物未遂罪，判刑3年。

檢方調查，被害者曾在陳男位於新北市中和區工作室，花200萬元向林男購買翡翠原石，陳、林因而得知被害者資力頗豐，便找來2名員警等人策劃，找人假扮翡翠原石失主，由員警以被害者持有贓物須送法辦，施壓、恫嚇勒索鉅額賠償金。

2020年6月29，陳以介紹貴婦買本案翡翠原石為藉口，邀約被害者至攜帶翡翠原石至工作室洽談，何女隨即現身控訴被害者手上的翡翠是她遭竊的物品，要求被害者賠償，賴、鍾並「亮出」警察身分恫嚇：「翡翠原石是贓物，你已涉犯贓物罪，是3年以上，要想辦法處理，否則將帶回警局法辦」、「你已涉犯贓物罪，若不和解，將帶回南勢角派出所法辦」。

檢方查出，陳母黃若淳則在旁佯裝協調協調私下賠償，被害者最終因誤信貴婦確實是失主，他可能涉及贓物罪，又震懾於鍾玉杉、賴宥霖施壓、恫嚇，因此心生畏懼而同意賠償，當場簽立協議書承諾於7月20日支付400萬元，黃若淳則佯裝提供手鐲1只給貴婦保管，以擔保被害者400萬元債務，所幸被害者發覺有異，報警處理而未遂。

不僅如此，林、陳2人於案發後還涉向被害者誆稱：「剛才因為警察幫忙協助，你才可以免受刑事追訴，必須請警察喝酒」為由，從被害者手中詐得3萬元平分花用；審理時，5人都否認犯行貪污犯行。

合議庭斥責2名員警藉勢藉端勒索財物，敗壞官箴，腐蝕民眾對國家犯罪偵查體制的觀感與信賴，判處上述徒刑；至於何女因當時只是學生、兼職模特兒，因友人招攬才參與本案，非主導者且犯後僅爭執是否構成貪污罪名，就所涉客觀犯罪事實並不爭執，依刑法第59條規定酌減其刑。

