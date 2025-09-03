6旬男酒後闖紅燈遭撞身亡 驚悚畫面曝

肇事機車。（記者姚岳宏翻攝）

2025/09/03 17:10

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市中山區中山北路、南京東路口，今天凌晨零時許發生嚴重車禍，一名剛喝完酒要回家的67歲陳姓男子，疑似闖紅燈違規穿越馬路，被正巧騎機車經過的22歲林姓男大生迎面撞上，兩人皆倒地，警消到場將兩人送醫，但行人陳男最後傷重不治，車禍詳細原因仍待查。

由於車禍發生地就在中山警分局正對面，值班員警聽聞巨大撞擊聲，連忙出來查看，也協助傷者送醫。

警方初步調查，22歲林姓男大生騎車準備返回士林住處，行經中山北路、南京東路口，撞上違規闖紅燈穿越中山北路的67歲陳男，林男酒測值為零；另據了解，遭撞的陳男家住新北市土城區，昨天是到中山區條通附近喝酒，疑似要搭車返家卻違規穿越馬路，才發生憾事。

警方指出，林男當時騎機車沿中山北路1段南往北（第3慢車道）行駛至南京東路1段路口時，前車頭與沿路口南側行人穿越道東向西步行穿越道路之67歲陳男發生碰撞而發生事故。機車駕駛多處擦挫傷，行人送醫急救後續宣告不治，警方先將肇事駕駛依過失傷害致死罪嫌送辦，會再釐清詳細車禍原因。

警方呼籲，用路人應遵守交通安全規則，行經有號誌路口應注意號誌狀況，以確保自身與他人交通安全。

