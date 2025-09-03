台鹽綠能涉弊開庭》陳啓昱律師是台鹽前獨董 審判長提醒利益衝突

台鹽綠能涉弊案，台南地院於三日下午再開庭，審判長提醒台鹽前董事長陳啓昱（見圖）的律師黃順天曾任台鹽獨董，與陳是否有利益衝突問題。（資料照）

〔記者王俊忠／台南報導〕台鹽綠能公司採購涉弊案於3日下午再開庭，法官傳喚台鹽前董事、也是台鹽前董事長陳啓昱的律師黃順天作證，鴻暉公司負責人蘇俊仁的律師問黃是否記得2019、2020年間蘇向陳催討債務之事，黃回說「沒有印象」。台鹽委任律師質疑黃與陳之間關係恐有利益衝突？黃說，會與陳啓昱討論後再呈報。

台綠前董事長陳啓昱、前總經理蘇坤煌與鴻暉公司負責人蘇俊仁等人達成土地開發服務費分潤協議，將原本屬台綠的利潤截走，使台鹽、台綠損失近4億元，陳啓昱等人被控違反證交法等罪嫌，檢方起訴並移由台南地院審理。

3日下午台南地院開庭，陳啓昱、蘇坤煌、蘇俊仁及台綠前副總經理郭政瑋4人到庭。陳啓昱律師黃順天之外，另有3名證人請假未到庭。審判長提醒黃順天身為律師，因執業知悉他人秘密外，應據實陳述。

對於蘇俊仁律師詢問，黃順天答說，他認識陳啓昱約30年、也認識蘇俊仁但不熟。蘇的律師問及是否知道陳、蘇兩人的債務糾紛？2019、2020年間在陳啓昱高雄餐會上，蘇俊仁在場有向陳催討債務嗎？黃回說，他沒有印象。

審判長也說，台鹽律師質疑黃擔任陳啓昱律師，兩人在台鹽分別擔任董事長與董事期間有重疊，恐有利益衝突，甚至黃日後恐面臨懲戒問題。黃順天說，之前曾與陳啓昱討論過，陳仍決定委任，既然這次開庭又被提及，會與陳討論後再做呈報。

