為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    深夜黃牛神出鬼沒！省道逛大街擾交通 潮州警要開罰了

    警方告誡飼主。（警方提供）

    警方告誡飼主。（警方提供）

    2025/09/03 17:05

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕車來熙攘的省道，鬼月深夜竟然有牛群出沒，是嚇壞了路人，警方原已到場趕牛，沒想到撲了個空，後續過了1個小時，卻又被人目擊牛群重現橋上，堪稱「神牛見首不見尾」，原來，當地河堤都會有人放養牛隻，但疏縱不僅違法，更可能形成交通危害，警方依法告發。

    屏東潮州分局於昨天深夜11時05分接獲報案，稱潮州鎮延平路往台88線路段，有牛隻走在道路，明顯影響交通安全。警方趕赴現場並於四周巡視，當下並未發現牛隻，詭異的是，今天凌晨0時30分許，卻又有用路人拍攝到牛群出沒在潮州大橋的影片。

    原來，東港溪潮州大橋上下游河段，長期以來都有放牧戶飼養牛隻，警方循線找到飼主，說明除依《道路交通管理處罰條例》第84條規定告發外，並將依《動物保護法》函請屏東縣政府裁罰，以防範類似情事再度發生。

    警方指出，道交條例最多可開罰600元，動保法涉及疏縱的部分，罰款可從3千到1萬5千元不等。警方呼籲，飼主應妥善管理家畜，避免脫離圈養影響交通安全，造成意外事故，共同維護公共安全與用路人權益。

    時值民俗鬼月，大批牛隻深夜出沒，有經驗的當地人就指出，上橋突然見到大批牛群佔據道路，其實在相對高速的省道是非常危險，加上又是鬼月，難免毛毛的；但也有人笑稱「馬面沒來牛頭獨自出巡！」。

    警方告誡飼主。（警方提供）

    警方告誡飼主。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播