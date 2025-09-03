深夜黃牛神出鬼沒！省道逛大街擾交通 潮州警要開罰了

警方告誡飼主。（警方提供）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕車來熙攘的省道，鬼月深夜竟然有牛群出沒，是嚇壞了路人，警方原已到場趕牛，沒想到撲了個空，後續過了1個小時，卻又被人目擊牛群重現橋上，堪稱「神牛見首不見尾」，原來，當地河堤都會有人放養牛隻，但疏縱不僅違法，更可能形成交通危害，警方依法告發。

屏東潮州分局於昨天深夜11時05分接獲報案，稱潮州鎮延平路往台88線路段，有牛隻走在道路，明顯影響交通安全。警方趕赴現場並於四周巡視，當下並未發現牛隻，詭異的是，今天凌晨0時30分許，卻又有用路人拍攝到牛群出沒在潮州大橋的影片。

原來，東港溪潮州大橋上下游河段，長期以來都有放牧戶飼養牛隻，警方循線找到飼主，說明除依《道路交通管理處罰條例》第84條規定告發外，並將依《動物保護法》函請屏東縣政府裁罰，以防範類似情事再度發生。

警方指出，道交條例最多可開罰600元，動保法涉及疏縱的部分，罰款可從3千到1萬5千元不等。警方呼籲，飼主應妥善管理家畜，避免脫離圈養影響交通安全，造成意外事故，共同維護公共安全與用路人權益。

時值民俗鬼月，大批牛隻深夜出沒，有經驗的當地人就指出，上橋突然見到大批牛群佔據道路，其實在相對高速的省道是非常危險，加上又是鬼月，難免毛毛的；但也有人笑稱「馬面沒來牛頭獨自出巡！」。

