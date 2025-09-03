嘉縣前水上鄉代會主席運毒判刑確定 林家緯發監10餘名兄弟陪同

義縣前水上鄉鄉民代表會主席林家緯（前排右二），今前往嘉檢報到發監。（記者王善嬿攝）

2025/09/03 17:00

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉民代表會前主席林家緯2023年被查獲，以模具夾藏第三級毒品愷他命，自馬來西亞走私入台，被依違反毒品危害防制條例判刑5年4月，今年6月12日判刑確定。林的戶籍在嘉義縣，嘉義地檢署受士林地檢署囑託，代為執行發監，通知今天下午3點到案執行，林家緯姍姍來遲，4點10分在10多名兄弟陪同下到案執行。

林家緯今下午到嘉檢報到執行，媒體詢問「有沒有話說？」、「是否覺得不公平？」他連聲說「不會」，笑著與到場話別的兄弟們握手、合照，眾兄弟高喊「主席，要保重」。

請繼續往下閱讀...

嘉義地檢署表示，收受士林地檢署代為執行發監，檢察官指揮法警送達執行傳票，通知今下午3點到案執行；雖未啟動防逃機制，林家緯並一度透過警方向嘉檢表示，要延遲至5點到案，經司法警察隨時掌握動態，聯繫並勸說他儘早報到，林家緯今下午4點10分到案，由執行主任檢察官陳鼎文訊問，確認人別、案由、刑期後，發監至嘉義監獄執行。

10多名兄弟今天到嘉檢外面與林家緯話別。（記者王善嬿攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法