    首頁　>　社會

    台中10歲女童被補習班藤條打到腦震盪 怕被打更用力回家不敢說

    台中羅姓補習班女職員，涉嫌拿藤條打10歲女童頭部3下，台中地院刑事處3月徒刑；民事判賠10萬2450元。 （記者陳建志攝）

    台中羅姓補習班女職員，涉嫌拿藤條打10歲女童頭部3下，台中地院刑事處3月徒刑；民事判賠10萬2450元。 （記者陳建志攝）

    2025/09/03 16:58

    〔記者陳建志／台中報導〕台中羅姓補習班行政人員，前年6月指導10歲女童檢討考卷，不滿女童未依其指導解題，拿藤條打頭3下，造成女童腦震盪，女童因擔心告訴父母後去找羅女，羅女功課會出很多，下次打更用力，隱忍不說，直到妹妹也被打報案才全盤說出，不過羅女審理時矢口否認，刑事部分台中地院判刑3月，民事部分判羅女要賠10萬2450元，可上訴。

    判決指出，羅姓女子擔任某文理補習班的行政人員，2023年6月28下午1點多，在補習班3樓小教室指導10歲女童檢討考卷，認為女童未依其指導解題，心生不滿，竟拿藤條敲打頭部3下，造成女童頭部鈍傷併腦震盪等傷害。

    女童原本想說沒怎麼樣，加上擔心如果跟爸媽說，害怕媽媽如果去跟老師講，羅女功課會出很多，下次打她也會打得更用力、打很多下，因此隱忍不說，直到7歲的妹妹也被羅女毆打，媽媽報警提告時覺得頭暈，才將自己也被打說出來。

    不過羅女在審理時，矢口否認拿藤條打女童，強調身上的傷不是她造成的，不知道她為什麼會有這種傷害，並認為女童和妹妹陳述被打日期前後不一，且驗傷時間與聲稱被打的時間相差9天，傷勢無法排除是其他原因所致，不過法官不採信，刑事部分依成年人故意對兒童犯傷害罪，判刑3月。

    民事部分，女童求償30萬2450元；羅女在最後言詞辯論未到庭，不過有提出答辯狀，對於2450元的醫藥費沒意見，不過30萬元的精神撫慰金太高。

    台中地院法官審酌女童所受傷害的痛苦程度，雙方的身分、經濟能力，認為精神撫慰金以10萬元為適當，加上2450元的醫藥費，共需給付10萬2450元。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

