    毒販狡猾從不熄火 澎警跟監趁駕車至加油站逮人

    澎湖警方趁毒販車輛熄火加油，立即一擁而上逮人。（民眾提供）

    2025/09/03 16:56

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府警察局刑警大隊，根據可靠情資，掌握吳姓毒販涉嫌持有及販賣毒品，因此向澎湖地檢署申請拘票及搜索票，並展開全天候跟監，但吳姓毒販生性狡猾，駕車出門從不熄火，今（3）日警方趁其駕車前往馬公加油站熄火加油，自後一擁而上當場逮捕吳嫌，並由車內起出大批毒品。

    根據情資顯示，吳姓嫌疑人持有2、3級毒品K他命、安非他命等，並分裝小袋販售給癮君子，警方掌握可靠情資後，立即向澎湖地檢署申請拘票及搜索票，隨後展開全天候24小時監控，針對吳嫌住家、出入場所及交通工具、通信設備等進行監控，希望人贓俱獲，截斷澎湖毒品來源，避免毒品危害日擴大。

    警方連日來密切掌控，發現吳嫌相當謹慎，深居簡出，出門都以白色賓士轎車代步，更令人覺得吳嫌狡猾之處，開車出門從不熄火，隨時都做好遇警攔查開車落跑的準備，因此警方與嫌疑人展開諜對諜的精彩跟監過程，雙方鬥智鬥耐心，最後還是警方技高一籌，贏得最後的勝利。

    今日上午10時30分許，警方一路跟監吳嫌的白色賓士轎車，直至吳嫌開車進入馬公民福路中油直營加油站，熄火準備加油之際，在後開車守候多時的刑警大隊便衣幹員，立即由車中一擁而上，隨後由後控制住吳姓嫌犯行動，並依法出示搜索票及拘票，順利逮捕吳嫌到案，並搜索轎車內部，果然起出多包已分裝的二、三級毒品，依照危害毒品防制條例，以現行犯身份將吳嫌帶回偵訊查辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方控制毒販座車，立即出示搜索票全面搜索。（民眾提供）

