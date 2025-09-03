板橋攪拌機工安相驗死者遺體 家屬到場哀戚不語

檢警今天相驗新北市板橋攪拌機工安意外中身亡的陳婦遺體，發現陳婦的郵差也到場。（記者吳仁捷攝）

2025/09/03 16:51

〔記者吳仁捷／新北報導〕檢警今天相驗2日新北市板橋家庭食品廠工安意外中，身亡的70 歲陳姓婦人遺體，陳婦兒子哀戚到場，全程不發一語；檢警案發當天勘驗，初判陳婦受雇使用絞肉機不慎，整隻右手遭捲入機具中流血，加上臉、鼻埋入肉餡中疑窒息，目前仍在相驗，進一步釐清死因。

警方調查，板橋郵局張姓郵差2日上午11時許到板橋區南雅西路一帶送信，到案發戶呼喊掛號都沒人應門，他發現大門開啟，赫見陳婦頭部沒入攪拌機，一動不動，一旁水龍頭持續流水，張姓郵差嚇得報警。

請繼續往下閱讀...

消防、警方趕抵，發現陳婦右手捲入攪拌機，頭、鼻遭滿溢的餡料蓋住，失去呼吸心跳、右手也受傷流血，消防員以破壞機器協助失去呼吸心跳的陳婦脫困，緊急到院仍回天乏術。

檢警今天在新北市立殯儀館相驗陳婦遺體，發現陳婦的郵差張男及雇主吳男都到場，陳婦兒子等家屬也來到殯儀館指認、複訊，但全程不發一語。

據了解，陳女受雇62歲吳姓負責人，在該廠工作約半年，新北勞檢處認定雇主對意外有過失，目前勒令停工，勞檢處查出涉案機器沒設置安全護圍，也沒設置緊急動力遮斷裝置，導致陳女手臂捲入後受困失救，未來改善計畫送審核備前，不得再使用肇災機器。

相關單位除將業者函送新北地檢偵辦，也將依違反職安法，最高處以30萬元罰鍰；新北勞檢處將協助家屬辦理職災慰問金，勞檢處則要求雇主履行職災賠償責任。

