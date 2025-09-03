彰化伸港施工突挖出人骨 比對證實是失蹤2個月男子

伸港施工突挖出人骨，警方比對證實是失蹤2個月男子。（圖由警方提供）

2025/09/03 16:46

〔記者湯世名／彰化報導〕1名30多歲的男子於今年5月從彰化縣埔鹽鄉離家後下落不明，家屬通報警方協尋，都毫無音訊，7月間伸港鄉某區域施工時意外挖出人體骨骸，警方高度重視，透過現場物證比對與DNA鑑定，最終確認死者就是當初離家的男子，讓家屬2個多月來懸宕的思念終於有了答案。縣警局長陳明君指出，警方全力投入失蹤人口協尋，讓每一位逝去的生命不被遺忘，也讓每一份牽掛最終得以落地安息。

彰化縣警局指出，這名男子生前曾多次出現輕生念頭。今年5月間，女友發現其情緒異常，男子旋即離家後失聯，家人隨即向警方報案協尋，惟均無所獲。

直至今年7月間，伸港鄉某區進行汙水整地工程時，施工人員操作怪手突然挖出疑似人骨，警方獲報後立即派遣鑑識人員至現場勘察，並在大片草叢中陸續發現遺骸，另擴大搜尋找到衣物、黑色運動鞋及手機。

警方透過手機SIM卡資料交叉比對後，發現死者疑為5月間通報的協尋失蹤男子，立即通知家屬到場確認。死者父親認出手機、衣物與其子生前所用相似。經法醫相驗，未發現有明顯外力介入跡象。後續採集遺骸的牙齒進行DNA比對，與家屬唾液樣本具一親等親緣關係，確認死者身分就是該名男子，讓家屬長期懸宕的思念終於有了答案。

施工現場發現死者的衣物。（圖由警方提供）

