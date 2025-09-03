富商向詠強酒駕撞死空少判6年8月發監沒現身 檢發拘票拘提

富商向詠強3度酒駕撞死空少，判刑6年8月定讞。（取自臉書）

2025/09/03 16:36

〔記者王定傳／台北報導〕有2次酒後駕駛前科的富商向詠強，前年11月再次酒駕上路，駕保時捷休旅車在台北市敦化南路時，撞死步行過馬路的新加坡籍男空服員，最高法院判處向6年8月徒刑定讞，台北地檢署傳喚向詠強9月2日入監服刑，但向卻未出現，檢方今發拘票指揮警方進行拘提，若向男逃匿不到案，將發布通緝。

本案發生於2023年11月1日下午，向男在某飯店飲用半瓶紅酒後，晚間近9時酒後駕駛白色保時捷休旅車，途經敦化南路二段快車道第2車道時，以車速逾50公里，撞上行走在人行穿越道的54歲星籍空服員，送醫不治。

請繼續往下閱讀...

檢方查出，向詠強是3家公司董事長、一家董事，擁有芳療按摩、投顧、室內裝潢等公司，以及冠天下、六星集等連鎖按摩會館，共投資20家公司，身價逾5億元。

但他曾在2015年2月、2019年1月，兩度酒駕被攔獲，被判刑4月易科罰金確定，也被吊銷駕照，無照卻仍酒駕上路，撞死無辜路人。

一審合議庭審酌向男無照駕駛，且是酒駕3犯，酒測值達0.58毫克、已全額賠償死者家屬和解金800萬元、死者案發時也有闖紅燈等量刑因子後，量處徒刑6年8月。全案上訴後，二審高院判決駁回，最高法院也維持原判確定。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法