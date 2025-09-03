屏東東港華僑市場見警盤查鳥獸散 逃逸移工躲小巷還揮拳毆警

警察追捕逃逸移工。（警方提供）

2025/09/03 16:51

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港碼頭有許多外籍漁工出沒，但多為徒步，昨天就發生一起逃逸移工因停車遭到檢舉，警方上門卻發現是逃逸移工，警方上前欲進行逮補，5名移工卻瞬間鳥獸散，其中還有1名移工出拳襲警，最後警方逮捕其中2人並移送法辦。

昨天下午4時30分許，東濱派出所接獲110報案，在東港鎮朝隆路朝隆聖堂旁的卸貨停車格有違規停車情形，員警到場後發現違規的轎車上前盤查，該車乘客見警後，警方雖先要進行盤查，但帶頭的男子不發一語並走向車後方，接著見警遭車身擋住後，立即分頭逃竄，員警見狀立即啟動追捕。

查緝過程中，其中1名逃逸外勞出手揮拳毆傷警察，造成1名員警頭暈及胸悶，事後至輔英醫院就醫，經醫師診斷後已無大礙，目前住院觀察中，後續有熱心居民見狀，幫忙警方攔截、壓制，這才逮補其中2名逃逸移工。

警方依逾期居留移送「移民署屏東專勤隊」，其中揮拳襲警的移工逃逸過程最後還企圖躲在小巷內躲避警察，但仍被警方上銬拉出並移送，將其依妨害公務案函請屏東地檢署偵辦。

目擊民眾說，當天見警察追了2、300公尺後，終於在排水溝（即警方所稱小巷）找到人，該名移工相當粗壯，還跟員警扭打，熱心民眾幫忙壓制才把人逮捕。

東港警分局長高志正表示，轄內不容許有違法行為，如民眾在社區中發現可疑不法情事，請立即向警察機關報案及檢舉，警方將全力查處，淨化社會治安，共創安居樂業的家園。

