為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    屏東東港華僑市場見警盤查鳥獸散 逃逸移工躲小巷還揮拳毆警

    警察追捕逃逸移工。（警方提供）

    警察追捕逃逸移工。（警方提供）

    2025/09/03 16:51

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港碼頭有許多外籍漁工出沒，但多為徒步，昨天就發生一起逃逸移工因停車遭到檢舉，警方上門卻發現是逃逸移工，警方上前欲進行逮補，5名移工卻瞬間鳥獸散，其中還有1名移工出拳襲警，最後警方逮捕其中2人並移送法辦。

    昨天下午4時30分許，東濱派出所接獲110報案，在東港鎮朝隆路朝隆聖堂旁的卸貨停車格有違規停車情形，員警到場後發現違規的轎車上前盤查，該車乘客見警後，警方雖先要進行盤查，但帶頭的男子不發一語並走向車後方，接著見警遭車身擋住後，立即分頭逃竄，員警見狀立即啟動追捕。

    查緝過程中，其中1名逃逸外勞出手揮拳毆傷警察，造成1名員警頭暈及胸悶，事後至輔英醫院就醫，經醫師診斷後已無大礙，目前住院觀察中，後續有熱心居民見狀，幫忙警方攔截、壓制，這才逮補其中2名逃逸移工。

    警方依逾期居留移送「移民署屏東專勤隊」，其中揮拳襲警的移工逃逸過程最後還企圖躲在小巷內躲避警察，但仍被警方上銬拉出並移送，將其依妨害公務案函請屏東地檢署偵辦。

    目擊民眾說，當天見警察追了2、300公尺後，終於在排水溝（即警方所稱小巷）找到人，該名移工相當粗壯，還跟員警扭打，熱心民眾幫忙壓制才把人逮捕。

    東港警分局長高志正表示，轄內不容許有違法行為，如民眾在社區中發現可疑不法情事，請立即向警察機關報案及檢舉，警方將全力查處，淨化社會治安，共創安居樂業的家園。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播