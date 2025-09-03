為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    桃警暑期執行「強化交安大執法」 死亡交通事故大降逾3成

    桃園市警局今年6月15日至8月31日執行「強化交通安全大執法」，重點取締酒後駕車等五大違規行為。（記者余瑞仁翻攝）

    桃園市警局今年6月15日至8月31日執行「強化交通安全大執法」，重點取締酒後駕車等五大違規行為。（記者余瑞仁翻攝）

    2025/09/03 16:17

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市警察局交通警察大隊分析去年交通事故，發現去年6月15日至8月31日為死亡（A1）交通事故高峰期，為此警方於今年同期執行為期2個半月的「強化交通安全大執法」，針對酒後駕車、超速、闖紅燈、車不讓人及行人違規等5項違規行為精準執法，此期間死亡交通事故共發生30件，較去年同期發生47件，減少17件，大降36.2%，成效驚人。

    桃市交通警察大隊大隊長李維振表示，警方今年執行「強化交通安全大執法」期間，共取締酒駕1517件、闖紅燈2萬9053件、嚴重超速1207件、車不暫停讓人4766件及行人違規3375件，取締總件數達3萬9918件；比起去年同期取締3萬6172件，增加3746件，增幅10.35%。

    桃市交大統計，今年大執法期間A1及A2（人員受傷）交通事故共發生1萬1334件，較去年同期發生1萬2578件，減少9.89%；其中，取締青少年無照駕駛598件，青少年無照駕駛導致發生交通事故減少78件，減少18.93%。

    另方面，桃園市政府交通局也於警方專案期間並配合擇定易肇事路口，完成相對應的交通工程改善，以減少交通事故發生。警方表示，將持續強化交通執法力度，並呼籲所有駕駛人及行人務必遵守交通規則，共同建立安全有序的交通環境。

    桃園市警局今年6月15日至8月31日執行「強化交通安全大執法」，重點取締酒後駕車等五大違規行為。（記者余瑞仁翻攝）

    桃園市警局今年6月15日至8月31日執行「強化交通安全大執法」，重點取締酒後駕車等五大違規行為。（記者余瑞仁翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播