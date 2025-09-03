桃警暑期執行「強化交安大執法」 死亡交通事故大降逾3成

桃園市警局今年6月15日至8月31日執行「強化交通安全大執法」，重點取締酒後駕車等五大違規行為。（記者余瑞仁翻攝）

2025/09/03 16:17

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市警察局交通警察大隊分析去年交通事故，發現去年6月15日至8月31日為死亡（A1）交通事故高峰期，為此警方於今年同期執行為期2個半月的「強化交通安全大執法」，針對酒後駕車、超速、闖紅燈、車不讓人及行人違規等5項違規行為精準執法，此期間死亡交通事故共發生30件，較去年同期發生47件，減少17件，大降36.2%，成效驚人。

桃市交通警察大隊大隊長李維振表示，警方今年執行「強化交通安全大執法」期間，共取締酒駕1517件、闖紅燈2萬9053件、嚴重超速1207件、車不暫停讓人4766件及行人違規3375件，取締總件數達3萬9918件；比起去年同期取締3萬6172件，增加3746件，增幅10.35%。

桃市交大統計，今年大執法期間A1及A2（人員受傷）交通事故共發生1萬1334件，較去年同期發生1萬2578件，減少9.89%；其中，取締青少年無照駕駛598件，青少年無照駕駛導致發生交通事故減少78件，減少18.93%。

另方面，桃園市政府交通局也於警方專案期間並配合擇定易肇事路口，完成相對應的交通工程改善，以減少交通事故發生。警方表示，將持續強化交通執法力度，並呼籲所有駕駛人及行人務必遵守交通規則，共同建立安全有序的交通環境。

