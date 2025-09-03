涉訪視不實害死「剴剴」被起訴 女社工陳尚潔延長限制出境8個月

前兒福聯盟社工陳尚潔（左）。（資料照）

2025/09/03 16:25

〔記者張文川／台北報導〕台北市1歲男童「剴剴」被保母虐待致死案，北檢認為時任兒福聯盟社工陳尚潔，未按月視訪卻撰寫不實工作紀錄，並在案發後修改紀錄掩飾犯行，依過失致死罪、偽造文書等罪嫌起訴陳女，台北地院今年1月裁定限制出境出海8個月，由於期限將屆，法官日前裁定繼續限制出境、出海8個月。

台北市1歲男童「剴剴」前年底被兒福聯盟轉介的保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐待致死，台北地院國民法庭今年5月13日判劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑，上訴二審高等法院審理中。北檢另案起訴時任兒福聯盟社工陳尚潔。

請繼續往下閱讀...

北檢起訴指出，剴剴過世後，陳尚潔為了推卸責任，掩飾自己訪視不實的犯行，2023年12月24日，剴剴被送醫救治時，陳女向急診護理師謊稱剴剴的主要照顧者是外婆；又因擔心訪視疏失被發現，和兒福總督導等人成立「剴剴小天使」群組，告知大家不要通知外婆，以規避、拖延檢方調查。

陳女犯後不斷增補、修改工作紀錄，把她和劉彩萱的對話紀錄內容補入工作紀錄中，並加註「保母表示…」，還填寫「護理師告知剴剴死因為溢奶」等不實紀錄，北檢認為陳女隔絕家屬對剴剴的關懷與關切，導致未能及時發現剴剴受虐，與剴剴死亡有因果關係，且犯後態度惡劣、狡辯飾詞，毫無悔意，起訴時建請法院從重量刑。

北院先前開庭時，陳尚潔答辯說她只負責收養、出養業務，並非主責社工，也非中心的訪視員，訪視紀錄是依據社工服務流程，工作紀錄是隨著狀況、進度的隨手筆記，於事後再行登載，否認涉犯過失致死。

法官調查發現，陳女去年11月18日曾有出國紀錄，法官開庭時為此特地詢問陳女，陳女答稱她和家人去日本休息，沒有親人住日本，也無再去日本的計畫；合議庭評議後認為她 有逃亡之虞，裁定陳女自今年1月6日起，限制出境、出海8個月，期限制9月5日。

由於期限將屆，合議庭認為陳女否認全部犯行，但依卷內證據顯示她犯罪嫌疑依然重大，陳女面臨審判、執行及民事賠償責任，逃亡的可能性甚高，審酌目前審理進度僅至準備程序，有繼續施以限制出境、出海的必要，故裁定自9月6日起，延長境管8個月。

