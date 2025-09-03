竹聯幫弘仁會砸重金租飯店找臨演拍「股票老師見面會」男師痛失6千萬

詐團製作的假投資簽約儀式畫面。（記者邱俊福翻攝）

2025/09/03 16:27

〔記者邱俊福／台北報導〕竹聯幫弘仁會大哥柯權庭涉嫌勾結隱身柬埔寨的假投資詐騙集團，找來臨時演員於高級飯店宴會廳打造高質感「股票老師見面會」、「慈善晚會」、「簽約儀式」等場景，拍成短影音，讓詐團PO於設置的假投資群組內，營造投資群組的真實性，取信被害人，初步清查去年至今至少有18人受害、財損逾1億2000萬元，其中1名在國外執教返國的男教師被詐6000多萬元，損失最為慘重；刑事警察局偵一大隊第二隊經潛伏投資群組蒐證，至上月陸續逮捕柯等17人送辦，一舉瓦解該集團。

警方調查，40歲柯男去年開始跟柬埔寨的詐團合作，詐團於社群平台以「免費贈書」、「免費領取投資股票資訊」吸引民眾加入假投資詐欺群組，並冒用知名企業家胡國琳、台灣經濟研究院董事長吳中書等名義，每日於群組內「授課」，更冒用「投資公司」名義成立假投資APP，謊稱可獲得高額獲利行騙。

過程中，詐團為取信被害人，便於群組內宣稱將舉辦「股票老師見面會」、「慈善晚會」、「簽約儀式」等，隨後把需要的素材告知柯男，柯男為首的集團便透過經紀公司或者臉書徵人廣告途徑，應徵臨時演員，扮老師臨演每場2000元至3000元，扮鼓掌的觀眾則每場500元至1000元，隨後不惜花費重金租用高級飯店宴會廳、會議室等場地，打造這些場景，製作假短影音短片，甚至利用AI換臉、修圖等工具，將臨演老師的臉換成名人，再將相關影音張貼於群組內，另也會撰寫舉辦活動的網路假新聞，皆PO於群組，讓被害人深信不疑，紛紛投入大量金錢。

此外，該集團會應詐團需求協助「寄送禮品」給被害人，讓其持續投入金錢，致血本無歸，以及協助派員跟被害人面交取款；有趣的是，該集團為了測試旗下新進取款車手，還會先以假鈔測試忠誠度與膽識。警方清查，該集團1年內至少拍攝高達40部影片，每個場景小的10至20名臨演，大場景70至80名臨演，共花費約500萬元。

警方經長期偵查後，自去年2月至上月，陸續逮捕柯男等17人到案，包括負責協助將贓款轉成虛擬貨幣的逃逸10年越南籍范姓移工，共查扣現金1373萬元、虛擬貨幣USDT 20萬顆、千元道具假鈔600萬元等贓證物，依詐欺、組織犯罪、洗錢等罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後，將扮演拍攝短影音的導演劉男聲押獲准，其餘柯等人以10萬元至30萬元交保。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查扣現金1373萬元、虛擬貨幣USDT 20萬顆、千元道具假鈔6百萬元等贓證物。（記者邱俊福攝）

警方查扣的道具假鈔。（記者邱俊福攝）

詐團將拍攝的短影音PO於投資群組內。（記者邱俊福翻攝）

詐團將拍攝的短影音PO於投資群組內。（記者邱俊福翻攝）

