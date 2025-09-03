立槳意外勇消張敬謙救溺殉職 今入祀台中市忠烈祠

殉職勇消張敬謙今入祀台中市忠烈祠，副市長黃國榮（左）向家屬致意。（圖：市府提供）

2025/09/03 16:07

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市今日舉行秋祭國殤典禮，7月在新北市發生民眾玩SUP（立式划槳）溺水意外，新北消防局兩名勇消前往救援不幸殉職，其中36歲烏來分隊長張敬謙是台中市人，今天入祀台中市忠烈祠，感念其盡忠職守、捨身奉獻的精神。

新北市7月8日間有民眾玩立槳溺水，新北4名消防員獲報前往救援，因搜救船艇翻覆，船上5人被捲入渦流，玩立槳溺水民眾及兩名勇消送醫不治。

請繼續往下閱讀...

台中市副市長黃國榮指出，其中新北市消防局分隊長張敬謙是台中市籍，在新北市服務5、6年間，累積49次嘉獎與10次記功，不僅救火專業卓越，更積極投入山難、水難的營救任務，充分展現無私與勇敢，他的犧牲與歷代烈士一樣，都是國家與社會的守護者，台中市決定將他入祀忠烈祠。

今天是93軍人節，台中市忠烈祠舉行秋祭國殤典禮及張敬謙入祀忠烈祠儀式，黃國榮指出，秋祭追思為國捐軀的烈士，以及因公殉職的軍警消、民防與殉難人民，向他們捨生取義的精神致上最高敬意，正因他們的無畏付出，才能成就安居樂業的環境，市府持續透過春秋二祭慎終追遠。

民政局長吳世瑋指出，台中市忠烈祠迄今共奉祀598位烈士，北區525位、豐原區73位，包括今日入祀的張敬謙分隊長及早期革命抗日犧牲的國軍及殉難人民，另為方便烈士遺屬及參觀忠烈祠民眾能迅速查找烈士資料、緬懷追思先烈事蹟，台中市忠烈祠也建置烈士查詢系統，將現行保存的書面文字檔案資訊化，方便民眾即時查找閱覽。

殉職勇消張敬謙入祀台中市忠烈祠。（圖：市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法