協調高壓電塔停工竟推社區主委撞牆 台電包商涉恐嚇、傷害送辦

台電包商沈姓協理在協調過程中失控，暴怒動手推社區主委撞牆。（記者陸運鋒翻攝）

2025/09/03 15:57

〔記者陸運鋒／新北報導〕台電於新北市永和區堤外新設高壓電塔，因未事先與當地居民充分溝通，仍持續作業引起反彈，國民黨立委林德福服務處曾姓主任昨邀集里長、社區張姓主委與台電包商協商時，沈姓協理突暴怒將主委推去撞牆，甚至嗆聲「要輸贏都來！」，警方獲報介入調查，將沈男依恐嚇、傷害等罪嫌偵辦。

永和警分局調查，起因於台電將在永和保順路、環河西路二段堤外施作「161kv板橋～青年線#1連接站遷移暨管路土建統包工程」，居民原以為工程是地下化，直至水泥塔身建立後才得知為新設電塔。

林德福先前召開協調會，邀集台電、相關政府部門及社區代表，結論為主體工程暫時停工，後續復工須經內部討論，並於一個月內向永和區居民說明並取得共識，但上月底及本月初居民發現再次施工，於是昨日上午由林的服務處曾姓主任邀集里長、波薾社區張姓主委前往工地辦公室，針對是否有再次施工部分，向台電人員及包商了解。

豈料，雙方商討過程中，台電承包商沈姓協理情緒失控，先將木桌敲破一個大洞，再用力推張姓主委撞牆，還撂話「要輸贏都來、我做營造的」，眾人見狀連忙將沈男拉開並報警。

據指出，警方獲報到場後，雙方已無衝突，先協助張姓女主委送醫治療，她的右手有擦挫傷並提出告訴，將於明日通知包商沈姓協理到案說明，依恐嚇及傷害罪嫌偵辦。

社區張姓主委遭推撞牆，導致右手受傷。（記者陸運鋒翻攝）

