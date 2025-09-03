假警察南崁溪自行車道打劫路人 警以車追人3小時逮到

桃園市蘆竹區南崁溪自行車道昨晚發生歹徒假冒警察攔查自行車騎士，行搶金項鍊與證件，被害人用手機錄下部分犯案過程。（記者余瑞仁翻攝）

2025/09/03 16:04

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市蘆竹區興隆街後方南崁溪自行車道，昨（2）日晚發生1名歹徒佯裝警察攔查電動自行車騎士，卻突然出手搶奪騎士脖子上的金項鍊與證件，過程中騎士車輛倒地，歹徒伸手強行拉扯金項鍊未果、搶走證件逃逸，蘆竹警分局獲報調閱附近路段監視影像以車追人，不到3小時後於中壢區查獲涉案鄭姓男子到案。

警方昨晚接獲被害人報案，指昨晚騎電動自行車行經南崁溪自行車道時，遭到1名騎乘機車的男子攔下，對方佯裝員警示意盤查，被害人配合拿出證件受檢之際，該男子突然伸手搶奪其脖子上金項鍊，幸好被害人及時閃避未得手，對方轉而搶走證件後騎車逃逸，被害人也以手機錄下部分行搶過程。

請繼續往下閱讀...

蘆竹警分局獲報成立專案小組追查，先從被害人提供影像查出歹徒機車懸掛失竊車牌，隨即調閱附近監視影像以車追人，發現搶嫌案發前於中壢區竊取車牌預謀犯案，鎖定犯嫌為59歲鄭姓男子，昨晚9點左右會同中壢警分局於中壢區榮安一街查獲鄭男到案，鄭男供稱搶來的證件已在逃逸時隨手丟棄；警方訊後依搶奪罪嫌將鄭男移送桃園地檢署。

警方對此呼籲民眾提高警覺，若遇可疑人士假冒員警或公務員，可立即撥打110報案，以保障自身安全，警方也將持續加強巡邏，維護民眾生命財產安全。

假警察企圖拉扯行搶被害人脖子上的金項鍊未果。（記者余瑞仁翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法