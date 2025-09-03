為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中馬路躺400元現鈔 警憑一線索找到5公里外失主

    400元現金躺在舊車路面，員警憑中油加油發票找到失主。（讀者提供）

    400元現金躺在舊車路面，員警憑中油加油發票找到失主。（讀者提供）

    2025/09/03 16:02

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中龍東派出所位於龍井等海線地區，僅有7名警力，為烏日警分局唯二「值宿所」，熱心黃姓女騎士在區內舊車路面發現遺落新臺幣400元，報警後龍東派出所副所長陳照園憂心失主心急，發現1張中油發票夾在現鈔中間，循線查出失主在5公里外剛加完油，早餐店老闆娘大讚「真的太神了。」

    烏日警分局今天表示，黃女於8月27日在舊車路拾獲折起來的新臺幣400元，依民法規定，民眾拾獲500元以下價值物品或現金，由拾獲人帶回代為保管，黃女報警後，警方見鈔票沒寫名字，查看發票，發現失主剛在大肚區中油加油站加油。

    陳照園說，加油站員工透過監視畫面，確認自小客車車號後，連絡上黃姓失主（39歲），黃女聽到員警提醒「是不是掉了錢？」，摸摸口袋發現現金不見了，回想一早趕到大肚區開店，因有事回家途經加油站，應是加油後把找回的錢及發票放進口袋，返家途中不慎掉落路面。

    對於員警僅憑1張發票就能迅速物歸原主，黃女佩服警方及熱心民眾協助，大讚「真的太神了」，而烏日分局分局長劉雲鵬表示，龍東派出所僅有7人執勤，地處台中、彰化交界冬季寒冷，低溫常下探攝氏14度，但為民服務不打折，400元可能是民眾一天買菜錢，肯定員警鍥而不捨找回失主。

    黃姓早餐店老闆娘（右）感謝龍東派出所副所長陳照園及熱心民眾找回掉落現金。（讀者提供）

    黃姓早餐店老闆娘（右）感謝龍東派出所副所長陳照園及熱心民眾找回掉落現金。（讀者提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播