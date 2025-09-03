案外案！花蓮火爆男開車撞冰店 另家店爆料也遭噴漆

花蓮49歲黃姓男子疑似幫女友出氣，酒後開車撞冰店逃逸，警方到場處理黃男無視警員又開車撞第二次，遭警方持槍喝令趴下逮捕。（民眾提供）

2025/09/03 15:41

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮49歲黃姓男子疑似不滿女友打工遭不公平對待，竟開著小貨車直接衝撞女友打工的冰品店，並下車持鐵條猛砸收銀台和冰櫃，還在警員到場調查時二度衝撞遭逮捕移送法辦，花蓮地檢署認黃男有再犯之虞向法院聲請羈押獲准。案件曝光後黃男慘遭女友切割澄清脫序行徑與她無關，但另有業者爆料，黃男在開車撞冰店前，也到女友之前工作的另一家店家噴漆，業者抱怨這對男女問題很多。

花蓮警分局指出，1日下午2點左右，黃姓男子駕駛自小貨車衝撞花蓮市中正路上一間店面，並手持鐵條破壞財物咆哮後駕車逃逸。花蓮分局獲報後立即擴大查緝，期間男子折返案發地，二次衝撞店家，現場員警立即強勢將其控制並逮捕，過程中所幸未造成人員受傷。現場發現男子渾身酒氣，經實施酒精檢測，酒測值已超過法定標準值，全案依涉嫌殺人未遂、恐嚇、毀損及公共危險罪移送花蓮地檢署偵辦。

案件曝光後，壽豐有業者也上網路社群平台留言說，黃姓男子1日中午先到壽豐對著店家門口噴漆，還拿椅子亂摔，黃男也曾因接女友下班但稍微晚一點點下班，就直接在店外咆哮，要店家賠償等等莫名其妙的話；而黃男的女友一年多前在店裡打工，但經常請假跟男友出遊，上班工作不穩定，還說要愛情不要麵包，過年前突然請假後就消失了，一年後竟然被噴漆受到無妄之災。

花蓮警方指出，黃姓男子2小時內，連續犯下3起恐嚇案，其中2件供稱是幫女友出氣，一件是宣稱工程糾紛，相關案件仍在釐清當中，先依涉嫌殺人未遂、恐嚇、毀損及公共危險罪移送花蓮地檢署偵辦，因連續犯案有再犯之虞，檢方向法院聲請羈押獲准。

花蓮49歲黃姓男子疑似幫女友出氣，酒後開車撞冰店並拿磚頭砸毀玻璃櫃後逃逸。（民眾提供）

花蓮49歲黃姓男子疑似幫女友出氣，酒後開車撞冰店並拿磚頭砸毀玻璃櫃遭警方逮捕。（警方提供）

