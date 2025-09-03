為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    18歲男國道追撞燒成焦屍 被撞駕駛：本要滅火因火勢太大作罷

    賓士車追撞聯結車後起火燃燒，聯結車駕駛本欲救火但火勢太大而作罷。（資料照）

    賓士車追撞聯結車後起火燃燒，聯結車駕駛本欲救火但火勢太大而作罷。（資料照）

    2025/09/03 15:42

    〔記者湯世名／彰化報導〕國道1號員林路段昨天（2日）連環追撞，造成駕駛賓士的18歲男駕駛受困車內燒成焦屍。檢警今天（3日）在彰化殯儀館相驗，死者父母低調未表示意見，不過被賓士車追撞的聯結車司機說，當下他見賓士車被大火吞噬，原本要拿滅火器滅火，但火勢實在太大、心想「不妙」而作罷。

    根據民眾行車紀錄器顯示，黑色賓士轎車昨天下午4點38分行駛於國道1號員林南下外側車道，突然間追撞前方聯結車，賓士車起火燃燒並失控偏向內側車道，後方轎車煞車不及追撞，車內一對夫婦嚇得驚叫，賓士轎車駕駛燒成焦屍。

    聯結車司機指出，當時他開在外側車道，前方路況順暢，突然間感覺車被撞，他從後視鏡發現後方賓士轎車火燒車，立即將車停往路肩，本來要拿滅火器趕去滅火，但賓士轎車火勢實在太大，心想「不妙」，1支滅火器根本無法滅火而作罷；他是空車南下高雄途中，被撞受損也沒辦法再開，還要修理。

    相關新聞：
    剛滿18歲「開家人賓士」疾駛國道成焦屍 檢方下午相驗

    賓士車起火燃燒波及後方轎車，轎車內夫婦驚叫跳車逃命。（資料照）

    賓士車起火燃燒波及後方轎車，轎車內夫婦驚叫跳車逃命。（資料照）

