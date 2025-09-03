解鎖大姨子手機偷存哺乳照 彰化色妹婿下場曝

陳男解鎖大姨子手機偷存哺乳照，台中高分院今天宣判。（資料照）

2025/09/03 15:15

〔記者許國楨／台中報導〕彰化縣陳姓男子趁妻子幫忙解鎖大姨子手機，竟偷偷下載18張大姨子哺乳照收藏，被控違反《個人資料保護法》，一審判刑8月，但陳男在二審期間賠償20萬元並與大姨子和解，合議庭認定情節獲得緩解，撤銷原判，今改判6月徒刑，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

這起案件可追溯至2022年，當時陳妻誤將姊姊（即陳男大姨子）的手機帶回家，手機鬧鐘響個不停，陳男見狀拿手機請太太解鎖，豈料在瀏覽手機時，赫然發現相簿裡有18張大姨子自攝哺乳照片，照片中不僅能清楚辨識臉部，還有裸露胸部與乳暈畫面。

而陳男不僅未停止使用手機，反而將所有照片下載到自己手機，再轉存到行動硬碟私下收藏，直到同年7月間，陳妻使用該顆行動硬碟時，驚見姊姊哺乳照被存放其中，氣得質問丈夫，並要求他親自向姊姊說明，然陳男遲遲未交代清楚，最終由妻子親自告知姊姊，掀起家族風暴。

大姨子隨即憤而提告，陳男與妻子也因婚姻破裂離婚，案件在彰化地院一審審理時，陳男辯稱「當時是在前妻面前不小心看到相片才下載，後來已刪除，且大姨子知情」，並否認有侵犯隱私意圖，甚至還聲稱下載照片是「為推動哺乳友善環境」，並非為滿足私慾。

但此說法讓法官相當不以為然，痛斥此舉只是卸責之詞，彰化地院認為，陳男未經同意擅自複製並保存隱私影像，已嚴重侵害被害人法益，依個資法判處有期徒刑8月，案件上訴至台中高分院後，二審考量他已經與大姨子達成和解並支付20萬元賠償，撤銷原判，改判6月徒刑，可易科罰金18萬元。

