為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    解鎖大姨子手機偷存哺乳照 彰化色妹婿下場曝

    陳男解鎖大姨子手機偷存哺乳照，台中高分院今天宣判。（資料照）

    陳男解鎖大姨子手機偷存哺乳照，台中高分院今天宣判。（資料照）

    2025/09/03 15:15

    〔記者許國楨／台中報導〕彰化縣陳姓男子趁妻子幫忙解鎖大姨子手機，竟偷偷下載18張大姨子哺乳照收藏，被控違反《個人資料保護法》，一審判刑8月，但陳男在二審期間賠償20萬元並與大姨子和解，合議庭認定情節獲得緩解，撤銷原判，今改判6月徒刑，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

    這起案件可追溯至2022年，當時陳妻誤將姊姊（即陳男大姨子）的手機帶回家，手機鬧鐘響個不停，陳男見狀拿手機請太太解鎖，豈料在瀏覽手機時，赫然發現相簿裡有18張大姨子自攝哺乳照片，照片中不僅能清楚辨識臉部，還有裸露胸部與乳暈畫面。

    而陳男不僅未停止使用手機，反而將所有照片下載到自己手機，再轉存到行動硬碟私下收藏，直到同年7月間，陳妻使用該顆行動硬碟時，驚見姊姊哺乳照被存放其中，氣得質問丈夫，並要求他親自向姊姊說明，然陳男遲遲未交代清楚，最終由妻子親自告知姊姊，掀起家族風暴。

    大姨子隨即憤而提告，陳男與妻子也因婚姻破裂離婚，案件在彰化地院一審審理時，陳男辯稱「當時是在前妻面前不小心看到相片才下載，後來已刪除，且大姨子知情」，並否認有侵犯隱私意圖，甚至還聲稱下載照片是「為推動哺乳友善環境」，並非為滿足私慾。

    但此說法讓法官相當不以為然，痛斥此舉只是卸責之詞，彰化地院認為，陳男未經同意擅自複製並保存隱私影像，已嚴重侵害被害人法益，依個資法判處有期徒刑8月，案件上訴至台中高分院後，二審考量他已經與大姨子達成和解並支付20萬元賠償，撤銷原判，改判6月徒刑，可易科罰金18萬元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播