    在外欠債被母親知道 男竟毆打弟媳洩憤被判刑

    郭姓男子不滿弟媳跟母親告狀他在外有債務，憤而潮弟媳陽台丟鞭炮，再持鋁棒打傷弟媳。法院依恐嚇與傷害等罪判刑。（記者林嘉東攝）

    郭姓男子不滿弟媳跟母親告狀他在外有債務，憤而潮弟媳陽台丟鞭炮，再持鋁棒打傷弟媳。法院依恐嚇與傷害等罪判刑。（記者林嘉東攝）

    2025/09/03 15:09

    〔記者林嘉東／基隆報導〕郭姓男子不滿弟媳告訴母親在外有債務，先打電話恫嚇要到弟媳住處丟鞭炮與砸她的車子，再至弟媳樓下點燃鞭炮丟擲，並持鋁棒打傷對方。基隆地院審理後依恐嚇、傷害等罪分別判處郭男3月徒刑與拘役20天。

    判決指出，郭男不滿弟媳與胞弟告訴母親，他在外面積欠廠商工程款，去年6月17日先打電話給弟媳，恫嚇要去她新北市金山區住處丟鞭炮與砸她的車子，晚間9點半，郭男跑到弟媳與胞弟住處樓下，點燃鞭炮後，朝2樓陽台丟擲，再持鐵鎚作勢要砸弟媳的車子。

    郭男雖未砸車弟媳的車，卻在見到弟媳外出，持鋁棒朝弟媳身上揮打，害她左手肘及左前臂受鈍挫傷；案經郭的胞弟與弟媳報警提告，檢方調查後，將郭男依恐嚇與傷害等罪嫌起訴

    法院審理時，郭男辯稱，他確實有點燃鞭炮後，朝胞弟住處2樓陽台丟，他當時只是一時氣憤，並無恐嚇犯意。但法官認為，郭打電話告訴弟媳要她住處燃放鞭炮、砸車，已讓人擔憂恐懼，何況郭隨即現身燃放鞭炮，再持鐵鎚作勢砸車，均足以使人感到害怕恐懼，傷害的部分，弟媳也提出醫院開立診斷書佐證，因此將郭男依犯恐嚇與傷害等罪分別判處3月徒刑與拘役20天。

