    張綱維求交保照顧癌母、處理飛機 高院防逃亡裁定延押2個月

    高院日前提訊遠航董事長張綱維召開延押庭，張請求交保照顧癌母及處理停在機場的7架飛機，但高院認定張有逃亡之虞，仍有羈押必要，裁定延押2個月。（記者楊國文攝）

    2025/09/03 14:39

    〔記者楊國文／台北報導〕遠東航空董事長張綱維涉掏空遠航36億元，去年被台北地院判刑15年，法院並命他戴上電子腳環接受科技監控，已上訴，由於張綱維曾7度違反監控規定，高等法院認定有逃亡之虞，改將張收押；高院日前召開延押庭，張綱維主張沒有逃亡意圖，盼能具保照顧癌末母親，以及讓他處理停在機場的７架飛機，但高院認定張有逃亡之虞，有羈押必要，裁定延押2個月。

    張綱維在高院延押庭辯稱沒逃亡意圖，並稱癌末母親已暴瘦9公斤，加上民航局通知在松山機場、桃園機場還有7架飛機停在機場，對外發新聞稿不要浪費資源，另有印尼買家等他交保，相關事務僅他能處理，飛機需高額處理費及處理方式才能移除，否則如同大型金屬垃圾躺在機場，並有各種物權、債權問題，懇請庭上能讓他具保。

    張綱維律師吳維雅主張，張綱維每次都有準時報到，也不可能放任病母及幼子在台，沒有羈押原因，盼高院能考量替代處分，他已記取教訓，一定會按照指示。

    高檢署檢察官認為張綱維犯罪嫌疑重大，預期有逃匿以規避審判程序進行及刑罰執行的可能性甚高，具逃亡之虞，羈押必要，建請高院延長羈押。

    高院審理認為，以張綱維所述個人、家庭及事業情況，就算屬實，但並非法定審酌是否羈押要件，而且張沒有說明清楚有何法定得予具保停止羈押情形。

    高院考量，一審判張重刑，張有逃匿可能性，而有逃亡之虞，並審酌張男之前是遠航負責人，且為樺福集團所屬各公司的實際負責人，有相當資源及商業人脈，加上，張先前被限制住居於戶籍地後，卻擅自遷居他處，經檢察官詢問才查知，並有提領大額現金，將名畫等財產搬至親友住處情形，更有躲避民間債權人催討債務隱匿行蹤、資產等行為，有羈押必要性，裁定自本月2日起延長2個月。可抗告。

