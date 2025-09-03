為閃臨停車！104歲的人瑞阿嬤與居服員遭撞1死1傷 2駕駛起訴

今年2月28日，104歲人瑞阿嬤由照護員推著輪椅外出散步，閃避路旁貨車車門後，遭後方車輛撞擊，致人瑞阿嬤與照護員1死1傷。（資料照，警方提供）

2025/09/03 14:32

〔記者王善嬿／嘉義報導〕今年228連假下午，詹姓小貨車司機臨停嘉義縣梅山鄉台3線、中山路旁還開著車門，陳姓居服員推著乘坐輪椅的104歲人瑞林黃阿嬤外出散步，為閃避貨車車門偏左行進，遭黃姓轎車駕駛從後方追撞，林黃阿嬤送醫隔天傷重不治，陳女也因而受傷。嘉義地檢署近日偵結，將詹男、黃男依過失致死罪嫌起訴。

檢警調查，68歲詹男2月28日下午2點許，開小貨車臨停梅山鄉中山路前，沒有緊靠路邊停車，且下車後未關駕駛座車門，陳姓居服員當時推著林黃阿嬤走到該路段，為了迴避詹男車門而往左側行走，沿著台3線由北向南行駛的黃姓轎車駕駛，未注意車前情況，撞上陳女、林黃阿嬤。

檢警調查，林黃阿嬤遭撞導致重大撞傷併休克、顏面面骨骨折、雙側肺挫傷併多處肋骨骨折、胸腰椎多處壓迫性骨折等傷害，3月1日下午3點許不治死亡。

詹男偵訊時辯稱車子停好熄火，沒有錯，那是斑馬線前面，是黃男車速太快、他沒有過失。黃男坦承犯行。

檢方依據證人證詞、道路交通事故調查報告，認為黃男在劃有分向限制線車道，未注意車前狀況為肇事主因；詹男停放小貨車在劃有分向限制線路段路肩，站在車道上開啟車門，已經侵入車道，且未注意後方有無人車，為肇事次因，認為2人均犯過失致死罪嫌，予以起訴。

