為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    為閃臨停車！104歲的人瑞阿嬤與居服員遭撞1死1傷 2駕駛起訴

    今年2月28日，104歲人瑞阿嬤由照護員推著輪椅外出散步，閃避路旁貨車車門後，遭後方車輛撞擊，致人瑞阿嬤與照護員1死1傷。（資料照，警方提供）

    今年2月28日，104歲人瑞阿嬤由照護員推著輪椅外出散步，閃避路旁貨車車門後，遭後方車輛撞擊，致人瑞阿嬤與照護員1死1傷。（資料照，警方提供）

    2025/09/03 14:32

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕今年228連假下午，詹姓小貨車司機臨停嘉義縣梅山鄉台3線、中山路旁還開著車門，陳姓居服員推著乘坐輪椅的104歲人瑞林黃阿嬤外出散步，為閃避貨車車門偏左行進，遭黃姓轎車駕駛從後方追撞，林黃阿嬤送醫隔天傷重不治，陳女也因而受傷。嘉義地檢署近日偵結，將詹男、黃男依過失致死罪嫌起訴。

    檢警調查，68歲詹男2月28日下午2點許，開小貨車臨停梅山鄉中山路前，沒有緊靠路邊停車，且下車後未關駕駛座車門，陳姓居服員當時推著林黃阿嬤走到該路段，為了迴避詹男車門而往左側行走，沿著台3線由北向南行駛的黃姓轎車駕駛，未注意車前情況，撞上陳女、林黃阿嬤。

    檢警調查，林黃阿嬤遭撞導致重大撞傷併休克、顏面面骨骨折、雙側肺挫傷併多處肋骨骨折、胸腰椎多處壓迫性骨折等傷害，3月1日下午3點許不治死亡。

    詹男偵訊時辯稱車子停好熄火，沒有錯，那是斑馬線前面，是黃男車速太快、他沒有過失。黃男坦承犯行。

    檢方依據證人證詞、道路交通事故調查報告，認為黃男在劃有分向限制線車道，未注意車前狀況為肇事主因；詹男停放小貨車在劃有分向限制線路段路肩，站在車道上開啟車門，已經侵入車道，且未注意後方有無人車，為肇事次因，認為2人均犯過失致死罪嫌，予以起訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播