台中BMW撞倒機車裝沒事 「上帝視角」全程直擊速破案

BMW路邊停車時撞倒機車。（民眾提供）

2025/09/03 13:58

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名妙齡女子下班牽車時，發現愛車慘遭擦撞，傷痕累累，她立即報案討公道，幸好警方靠著一支宛如「上帝視角」的監視器，迅速鎖定肇事車輛，同時通知肇事BMW駕駛到案，不僅依法舉發，也協助受害人求償，讓案件迅速落幕。

第三分局今天指出，25歲蔡姓女子前天將機車停在東區自由路段公司附近，傍晚下班時卻驚見愛車位置被挪動，車身留下多處擦痕，見到愛車受損又無人負責，當下心疼又氣憤，立即報警求助，交通分隊警員張教範獲報到場製作事故資料，隨即展開調查，環顧周遭後發現一支設置於大樓高處監視器，角度正好涵蓋案發現場，彷彿「上帝視角」般將經過完整記錄下來，經仔細過濾，赫然發現一輛黑色BMW轎車就是肇事元凶。

請繼續往下閱讀...

畫面顯示，當時BMW停靠路邊時不慎撞倒蔡女機車，駕駛雖立即下車扶起機車，但他僅低頭查看自己愛車受損狀況，完全不理會倒地機車，隨即轉身離開現場，約一小時後，該名駕駛才返回取車揚長而去，全程未曾報案。

警方掌握車號後，隔天通知52歲駕駛廖姓男子出面說明，廖男辯稱，當時只是到附近用餐，一直等不到機車車主現身，誤以為機車沒有大礙，才未主動報案，但警方明確指出，依據《道路交通管理處罰條例》第62條規定，汽車駕駛人肇事後未依規定處置，即屬違規，依法開罰，不僅可處1千元以上、3千元以下罰鍰，並吊扣駕照1至3個月，呼籲駕駛人若不慎發生事故，務必立即報警並留在現場處理。

蔡女的機車。（民眾提供）

涉肇逃的BMW車身有擦痕。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法