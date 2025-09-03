為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台中婦人騎車輾坑洞摔死 判經濟部國賠152萬元

    台中王姓婦人去年騎車行經梧棲區，因路面坑洞摔車死亡，女兒提告求償國賠252萬，台中地院判決經濟部產業園區管理局台中分局應賠152萬元。（記者陳建志攝）

    台中王姓婦人去年騎車行經梧棲區，因路面坑洞摔車死亡，女兒提告求償國賠252萬，台中地院判決經濟部產業園區管理局台中分局應賠152萬元。（記者陳建志攝）

    2025/09/03 13:56

    〔記者陳建志／台中報導〕台中王姓婦人，去年8月騎車經梧棲區自立路，因路面一個大坑洞摔車，送醫急救仍不治，蔡姓女兒認為養護的經濟部產業園區管理局台中分局未負起管養責任，請求國賠252萬，台中分局雖辯稱王女摔車和坑洞沒有因果關係，不過台中地院法官勘驗監視影像，認定坑洞與王女摔車有因果關係，判決台中分局要國賠152萬2027元，可上訴。

    判決指出，台中王姓婦人去年8月7日上午8點多，騎機車行經台中市梧棲區自立路，因路上一個坑洞摔車送醫不治。蔡姓女兒認為，該坑洞大，且顏色與柏油路瀝青顏色相同，讓用路人難以察覺，且未設置警告措施，養護的台中分局有明顯疏失，依國家賠償法的規定提起國賠，包括醫療、喪葬、扶養費、精神撫慰金共求償252萬5330元。

    台中分局則表示，事故期間山慶營造公司申請在該路段進行道路挖掘埋設管線，應由該公司負起道路養護責任，且8月6日上午巡查時，發現山慶公司挖掘後以常溫瀝青修補，確認已符合坑洞修補的順序及工法，不過仍要求要在隔天上午前完成刨封修復作業，強調已盡到管理責任。

    台中分局並辯稱，王女摔車的位置距離坑洞有15.2公尺，究竟是否有輾壓過該坑洞無法證實，且事故發生前不久，曾有多位機車用路人行經該坑洞，都沒有行車異常的情形，認為摔車和坑洞沒有因果關係，且求償金額過高。

    台中地院則認為，經警員現場丈量該坑洞深度為9公分、寬度為1.2公尺、長度為1.5公尺，且勘驗路口監視器畫面，發現多輛車子經過都有車身晃動、起伏的情況，證明該路面凹陷，監視器畫面並顯示，王姓婦人當天行經該坑洞後摔車，認定坑洞和摔車有因果關係，審酌相關求償金額後，判決台中分局應國賠152萬2027元。

