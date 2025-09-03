陳抗常客闖議員服務處門口「拉一坨」 鍾小平撤告判不受理

田山盛國前往鍾小平服務處外「就地解放」，因鍾撤告，法官判決公訴不受理。（資料照）

2025/09/03 13:42

〔記者張文川／台北報導〕台北市陳抗常客田山盛國，去年10月2度跑到國民黨台北市議員鍾小平的服務處作亂，在門口地墊上「拉了一坨大的」，並在服務處看板上用立可白寫字「基隆鬧罷免」、「奸督柯文哲，加油」等不雅文字，鍾小平報警提告，台北地檢署依毀損罪嫌起訴田山；台北地院審理期間，鍾撤回告訴，法官判決公訴不受理。

北檢起訴指出，2024年10月13日週日上午10時許，田山盛國獨自至鍾小平的南昌路服務處，在2樓門口脫褲「就地解放」排放糞便於其地墊上，並放置綠色棍棒在糞便旁，致地墊損壞，不堪使用。

請繼續往下閱讀...

同月21日週一上午10時許，他又到鍾小平服務處門口，以立可白、立可帶在服務處看板上塗鴉寫「基隆鬧罷免，欺侮謝市長王八」等字樣，並將看板上的「議員」頭銜塗掉改成「名嘴」，再補上一句「奸督柯文哲，加油」。

田山盛國偷襲得逞後，在LINE群組「新聞討論區-記者爆料網」上傳犯案現場照，並留言「剛剛去找鍾小平陳情」、「門沒開，怎麼門口有根屎棍」、「幫小平加點頭銜」。鍾小平得知後提告。

田山盛國到案聲稱，他當時是要找鍾小平討論基隆市長謝國樑罷免案，但到了門口，一時內急才「忍不住」在現場遺留排泄物。北檢依毀損罪嫌起訴。

北院審理時，鍾小平委由告訴代理人遞狀撤回告訴，法官依規定，不經辯論，判決公訴不受理。可上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法