屏東高級救護隊成立8個月 OHCA存活率躍升至30.91％

屏東縣高救隊一次次奔赴現場與死神拔河，用專業與毅力將生命從邊緣拉回。（屏東縣政府提供）

2025/09/03 13:15

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣第一支高級救護隊於去（2024）年12月13日揭牌成立，8個多月以來明顯提升屏東縣急救能量，今（2025）年上半年OHCA（到院前心肺功能停止）急救存活率已自去年同期的22.53%躍升至30.91%，全國排名也從2023年倒數第2進步到中段班。

高級救護隊肩負「緊急救護勤務、品管、訓練及急救教室」四大任務，用專業與毅力將生命從邊緣拉回，屏縣消防局統計，今年上半年OHCA急救存活率已自去年的22.53%提升至30.91%，健康出院人數更自去年同期的5人倍增為13人；回顧歷年數據，存活率從2022年的12.82%、2023年的20.67%、2024年的23.4%，一路躍升至今年的30.91%，代表屏東縣急救能量的突破，更是高救隊成立後繳出的第一張亮眼成績單。

請繼續往下閱讀...

最典型的案例發生在今年5月，屏東市建國路一處鐵工廠，一名約60歲男子突然倒地失去意識。同事依119線上指導立即進行CPR，隨後救護人員趕抵現場接手，迅速施以AED電擊與自動心肺復甦機搶救，高級救護隊小隊長黃志然於現場施打點滴，隊員周裕盛進行呼吸道處置，一連串專業急救全程分秒必爭，經過緊急處置後，男子在送抵醫院時已恢復生命徵象。病患康復後激動表示：「謝謝消防隊員，讓我能再見到家人！」家屬更哽咽說道：「這不只是救回一條命，而是救回我們的家。」

屏東縣府消防局長李彬正指出，全縣目前有47位高級救護員，除了9位編制在高救隊，其餘38位分派在19個消防分隊中，目前也還有8位正在消防署接受高級救護技術員訓練中，未來的目標是要讓每個分隊都派駐有高級救護員，編織更緊密的生命安全網。

屏東高級救護隊全面升級院前救護品質。（屏東縣政府提供）

屏東縣高救隊配有先進急救設備與器材，以專業挽救一條條寶貴生命。（記者羅欣貞攝）

屏東縣高級救護隊肩負「緊急救護勤務、品管、訓練及急救教室」四大任務。（屏東縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法